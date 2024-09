Księżna Kate zaczęła pojawiać się publicznie. Na Wimbledonie wywołała niemałe poruszenie

4 lipca księżna wywołała za to niemałe poruszenie, gdy pojawiła się na finale Wimbledonu. Kobieta od 2016 roku pełni wszak funkcję ambasadorki All England Lawn Tennis and Croquet Club, którą to funkcję przejęła od królowej Elżbiety II.