Camila Giorgi to jedna z bardziej rozpoznawalnych włoskich tenisistek. Niespodziewanie jednak kilka miesięcy temu nagle zakończyła swoją karierę. Ostatni raz pojawiła się na korcie w marcu tego roku w Miami, gdzie rozegrała mecz z Igą Świątek . Polka nie dała jej wówczas żadnych szans na wygraną.

Potem doszło do czegoś nieoczekiwanego. 32-latka nagle postanowiła zakończyć swoją karierę. Początkowo nie chciała komentować sprawy i po cichu wycofała się z gry. Gdy jednak w mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej plotek na jej temat, przerwała milczenie. Ograniczyła się jednak do dość lakonicznego oświadczenia.

Duże problemy "rywalki Świątek"

Plotkowano, że tenisistka uciekła do Stanów, gdzie miała się ukrywać przed sprawiedliwością.

Po paru miesiącach temat wrócił do mediów. Głos w sprawie tenisistki zabrał bowiem jej prawnik. Mężczyzna wyjawił, gdzie aktualnie przebywa jego klientka. Zapewnił też, że przed niczym się nie ukrywa!

Niespodziewany zwrot akcji ws. Camili Giorgi. Przerwał milczenie w jej sprawie

Odniósł się także do doniesień na temat przeprowadzki wraz z całą rodziną do Stanów. Adwokat wyjaśnił, że Giorgi udała się tam wyłącznie w celach biznesowych.

"Moja klientka spędziła trochę czasu w Stanach Zjednoczonych, potem wróciła do Włoch i również realizuje pewne projekty zawodowe, ale nigdy nie zniknęła. To tylko plotki, nie chęć, by jej nie znaleziono, tylko osobiste zobowiązania. Jej fani zawsze ją śledzili za pośrednictwem jej strony na Instagramie, nigdy nie była nieosiągalna" - oznajmił stanowczo Tomaselli.