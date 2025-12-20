Niespodziewany koniec wizyty Zborowskiej. Od razu postanowiła przeprosić

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to bardzo zgodne małżeństwo, które wychowuje dwie córki - starszą Nadzieję i młodszą Jaśminę. Rodzice pieszczotliwie mówią na swoje pociechy "Nadzia" i "Jasia". Prócz nich w domu opiekują się także dwoma przygarniętymi kundelkami.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona pojechali z wizytą do znajomych

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a w związku z tym Zofia Zborowska i Andrzej Wrona postanowili wybrać się z wizytą do znajomych. Aktorka pokazała już nagrania z samochodu. Okazało się, że czekała ich nader radosna podróż na miejsce.

Zborowska zaznaczyła od początku, że wie już, co czeka ją do kwietnia, a chodziło konkretnie o śpiewanie przez jej córki kolęd. Na paru nagraniach pokazała, jak wygląda aktualnie jej codzienność tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Widać, że rodzicom całkiem podobał się koncert w wykonaniu ich córek. Kiedy dojechali na miejsce, nie spodziewali się jednak, jak potoczy się dalsza część ich popołudnia.

Zofia Zborowska od razu przeprosiła

Już od początku Zborowska postanowiła pochwalić choinkę gospodarzy - ładnie przystrojona i rozjaśniona złotymi lampkami od razu zwróciła uwagę artystki. Pod spodem czaiło się zaś sporo prezentów, zarówno dla tych małych, jak i dla dużych.

Okazało się jednak, że nie wszystko dało się upilnować. Zborowska pokazała dowód na swoim Instagramie i zamieściła zdjęcie nadgryzionego pierniczka wiszącego na choince. Od razu postanowiła wskazać na winowajcę. "Wszystkie nadgryzione pierniczki to Jasia" - wyznała gwiazda i od razu na tym samym zamieszczonym zdjęciu przeprosiła gospodarzy. Zdaje się, że część pierniczków będzie wymagała podmiany.

Zofia Zborowska wskazała winowajcę i od razu przeprosiła Instagram/zborowskazofia ESP/Instagram

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona Baranowski AKPA

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska FOTOSTYK/AGENCJA SE/East News East News