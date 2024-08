Niespodziewany gość zepsuł Piesiewiczowi wywiad. Nie mógł się skupić

Piesiewicz od wczoraj nie jest zapewne w dobrym humorze - Donald Tusk obiecał, że wyjaśni, co stało się na lotnisku i czy szef PKOl i jego rodzina wchodzili do salki VIP, wykorzystując do tego publiczne pieniądze. Piesiewicz przekonuje, że wykorzystał środki prywatne i ma na to dowody.