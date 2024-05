Mocne słowa Marianny Schreiber. Nie gryzła się w język ws. Małgorzaty Rozenek-Majdan

31-latka, która znana jest fanom ze swoich szczerych słów, ostatnio coraz śmielej wypowiada się w sprawie znanych osób w naszym kraju. Jakiś cas temu dość ostro skomentowała filmiki Anny Lewandowskiej , która chwaliła się w mediach popisami tanecznymi. Influencerka i zawodniczka MMA obejrzała nagranie trenerki fitness, na którym tańczyła bachatę z instruktorem tańca i nie wytrzymała. "Nie no. Ja rozumiem wszystko. Niezależność, własne pasje, hobby, zarobek, zawód, inne ścieżki kariery. Naprawdę to wszystko rozumiem i serio to jest okej . Niech kobieta się rozwija po swojemu. Ale który facet, no powiedzcie który - nie byłby zazdrosny o coś takiego?" - oznajmiła stanowcza Schreiber.

"Inni ludzie też na co dzień na przykład płaczą, są zmęczeni i smutni. Mają swoje problemy. Zmagają się z brakami finansowymi czy innymi rzeczami. Tylko wiesz, co się dzieje. Ludzie nie mówią tego publicznie, bo się tego wstydzą. Osoby publiczne czy celebryci udają, że są wiecznie szczęśliwi, zadowoleni, że wszystko im się udaje. A w życiu to tak nie wygląda. I kiedy ja to pokazuję, to ludzie mówią, że to ja jestem niestabilna, ale w życiu jest i cierpienie, ból i szczęście" - zaznaczyła Schreiber w wywiadzie.