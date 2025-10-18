Niespodziewanie przejęli kuchnię Lewandowskich. Nagranie trafiło do sieci

Anna i Robert Lewandowscy od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie i świecie sportu. Popularność Roberta jako jednego z najlepszych piłkarzy na świecie oraz działalność Anny jako trenerki i influencerki sprawiły, że ich życie prywatne od dawna interesuje media i fanów. Po wielu latach spędzonych w Niemczech para podjęła jednak ważną decyzję - przeprowadzili się do Hiszpanii, gdzie "Lewy" podpisał kontrakt z FC Barcelona.

Zmiana miejsca zamieszkania była okazją do rozpoczęcia nowego rozdziału w ich życiu. Lewandowscy szybko zaadaptowali się do hiszpańskiego stylu życia, łącząc intensywną pracę z codziennym dbaniem o rodzinę i dom. Ich barcelońska willa stała się miejscem nie tylko prywatnych chwil, ale też spotkań z przyjaciółmi.

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska w kuchni u Anny i Roberta Lewandowskich. Zrobili dla nich śniadanie

Teraz okazję do odwiedzenia posiadłości Lewandowskich w stolicy Katalonii miał Mikołaj "Bagi" Bagiński. Influencer wraz z Magdaleną Tarnowską do Hiszpanii wybrali się z jednego konkretnego powodu - szlifowali oni bowiem taneczne umiejętności w centrum fitness Anny Lewandowskiej EDAN Studios przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Na wizycie w miejscu pracy polskiej WAG się jednak nie skończyło - para bowiem podczas ostatniego dnia pobytu w Katalonii postanowiła... zapukać do drzwi domu Lewandowskich i przygotować dla nich śniadanie. Filmikiem z tego wyjątkowego spotkania "Bagi" pochwalił się w mediach społecznościowych.

Anna, jak zawsze pełna energii i ciepła, wprowadziła wszystkich w kulinarną przygodę, pomagając w przygotowaniu placków bananowych. Z jej komentarzy i drobnych wskazówek widać było, że gotowanie w jej domu to coś więcej niż rutyna - to okazja do spędzenia czasu w przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Gdy Bagi wspomniał o nadchodzącym występie w "Tańcu z Gwiazdami", Anna nie kryła entuzjazmu: "Ja myślę, że po prostu wygracie". Jej wsparcie było naturalne i szczere, co w pełni oddawało charakter gospodarzy.

Do kuchni niespodziewanie dołączył także Robert Lewandowski. Piłkarz, choć zwykle kojarzony z dyscypliną i sportowym rygorem, tym razem z uśmiechem przyglądał się przygotowaniom śniadania. Jego reakcja na gest Bagiego była mieszanką zaskoczenia i rozbawienia. Widać było, że Robert ceni sobie takie chwile spokoju i domowej atmosfery, które pozwalają mu oderwać się od codziennego zgiełku życia sportowca.

Robert Lewandowski, Anna Lewandowska IMAGO/Imago Stock and People/East News East News

Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Anna i Robert Lewandowscy Adam Jankowski & NurPhoto East News