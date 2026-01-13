Niespodziewanie odszedł ze sportu w wieku 30 lat. Odniósł sukces w innej branży

W grudniu 2020 r. kolarz Paweł Poljański ogłosił zakończenie kariery w wieku zaledwie 30 lat.

- W peletonie byłem szczęśliwy. Później odkryłem, że mogę być jeszcze szczęśliwszy. Wiosną byłem przez trzy miesiące w domu, co nie zdarzyło mi się przez ostatnie piętnaście lat. Zobaczyłem, jak wygląda normalne życie. Budzisz się rano i nie czujesz stresu związanego z tym, że musisz pojechać na wyścig, pójść na sześciogodzinny trening, zjeść dokładnie taką, a nie inną porcję makaronu. Kolarstwo zawsze dawało mi dużo frajdy, ale wtedy odkryłem, że całkiem fajne jest też takie "normalne" życie - mówił wtedy w rozmowie z Eurosportem. Dłuższy pobyt w domu miał związek z wybuchem pandemii.

Na początku nie bardzo miał pomysł na "życie po życiu". W wywiadzie z RMF FM w 2024 r. przyznał, że przyzwyczajanie się do nowego rozdziału trwało niemal rok.

Był okres, że wstawałem i zastanawiałem się, co ze sobą zrobić. Dziś pracuję, ale mam dużo więcej czasu dla najbliższych, przyjaciół. Mogę się realizować. Nie żałuję, że dość szybko zakończyłem karierę

Pomagał żonie w prowadzeniu przedszkoli i firmy zajmującej się cateringiem dla dzieci.

Jeszcze w czasach kariery sportowej inwestował - jak sam mówił - "w nieruchomości czy inne, mniejsze biznesy", w czym pomagały kontakty do ludzi z różnych branż, zdobywane podczas kolejnych wyścigów kolarskich.

Obecnie najbardziej znany jest z bycia właścicielem cateringu dietetycznego "Mister Smaku". Marka promuje się w Internecie, między innymi na kanale podcastu "Szalony Tańcula", jest także partnerem freak fightowego PRIME MMA SHOW. Sam Poljański na gali 10 stycznia pojawił się w oktagonie po walce Jakuba "Paramaxila" Frączka z Piotrem Korczarowskim.

- Cieszę się, że dzięki kolarstwu miałem możliwość przyjrzenia się z bliska temu, jak zorganizowany jest zawodowy zespół, duża firma. I sam wykorzystuję to zatrudniając ludzi. Widziałem, jak wygląda logistyka w teamie i teraz, gdy wraz z żoną prowadzimy dwie różne firmy, bardzo korzystam z tego, czego się wtedy nauczyłem - powiedział serwisowi naszosie.pl w grudniu 2024 r.

Paweł Poljański Agnieszka Torba East News

