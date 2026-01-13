Niespodziewane wieści od rywala Polaków. Biało-czerwoni tak tego nie zostawili
Trwa szalony sezon Rena Nikaido. Japoński skoczek narciarski po raz pierwszy zwyciężył w konkursie Pucharu Świata i to jeszcze w Innsbrucku, podczas Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnik zrezygnował z udziału w zawodach w Zakopanem, by lepiej przygotować się przed domowym Sapporo. Okazało się, że na rzeczy było coś jeszcze. Polscy skoczkowie, byli i obecni, od razu zareagowali.
Środowisko skoczków narciarskich jest ze sobą bardzo zżyte, co często widać w mediach społecznościowych. Pokazało się to i tym razem w przypadku Rena Nikaido. Gdy tylko podzielił się radosną wiadomością, odpowiedziało wielu zawodników, w tym Polacy.
Skoki narciarskie. Szalony sezon Rena Nikaido
Cokolwiek się nie stanie, sezon 2025/2026 już jest najlepszym sezonem Rena Nikaido w całej jego karierze. W dwóch poprzednich na koniec zajmował w klasyfikacji Pucharu Świata kolejno 22. i 19. miejsce. Tym razem sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo ze średniaka Nikaido zmienił się w czołowego zawodnika.
Po raz pierwszy w życiu stanął na podium - najpierw zajął drugie miejsce w Ruce, a potem kontynuował sukcesy w Klingenthal i Engelbergu. Najważniejsze jest jednak z pewnością pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata z Innsbrucku, czyli samego serca Turnieju Czterech Skoczni. Rok 2026 już świetnie się dla niego zaczął sportowo, a okazało się, że równie dobrze dzieje się u skoczka w sferze rodzinnej.
Ren Nikaido wziął ślub. Polacy ruszyli z gratulacjami
Ren Nikaido podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem obrączek leżących na dokumentach z urzędu stanu cywilnego. Skoczek nie pojechał na zawody do Zakopanego nie tylko przez wzgląd na starty w Sapporo, ale również ślub, który wziął ze swoją ukochaną.
"Witaj, moje nowe życie" - napisał Nikaido po angielsku, a w swoim rodzimym języku poinformował, że wziął ślub. W komentarzach pojawiło się sporo znanych postaci ze świata skoków, w tym Alex Insam czy... Stefan Hula, który postanowił słownie pogratulować nowożeńcom. Post ze zdjęciem polubił za to Dawid Kubacki. Nikaido jak na razie zaczął rok 2026 śpiewająco.