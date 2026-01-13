Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewane wieści od rywala Polaków. Biało-czerwoni tak tego nie zostawili

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Trwa szalony sezon Rena Nikaido. Japoński skoczek narciarski po raz pierwszy zwyciężył w konkursie Pucharu Świata i to jeszcze w Innsbrucku, podczas Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnik zrezygnował z udziału w zawodach w Zakopanem, by lepiej przygotować się przed domowym Sapporo. Okazało się, że na rzeczy było coś jeszcze. Polscy skoczkowie, byli i obecni, od razu zareagowali.

Po lewej stronie sportowiec w kombinezonie narciarskim, kasku i goglach cieszy się po udanym skoku, za nim fragment niebieskiego baneru oraz numer startowy 6. Po prawej stronie osoba ubrana w czerwoną kurtkę z logotypami sponsorów patrzy w bok z poważn...
Ren Nikaido, Dawid KubackiKERSTIN JOENSSON / AFP & Marcin Golba/NurPhotoAFP

Środowisko skoczków narciarskich jest ze sobą bardzo zżyte, co często widać w mediach społecznościowych. Pokazało się to i tym razem w przypadku Rena Nikaido. Gdy tylko podzielił się radosną wiadomością, odpowiedziało wielu zawodników, w tym Polacy.

Skoki narciarskie. Szalony sezon Rena Nikaido

Cokolwiek się nie stanie, sezon 2025/2026 już jest najlepszym sezonem Rena Nikaido w całej jego karierze. W dwóch poprzednich na koniec zajmował w klasyfikacji Pucharu Świata kolejno 22. i 19. miejsce. Tym razem sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo ze średniaka Nikaido zmienił się w czołowego zawodnika.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Po raz pierwszy w życiu stanął na podium - najpierw zajął drugie miejsce w Ruce, a potem kontynuował sukcesy w Klingenthal i Engelbergu. Najważniejsze jest jednak z pewnością pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata z Innsbrucku, czyli samego serca Turnieju Czterech Skoczni. Rok 2026 już świetnie się dla niego zaczął sportowo, a okazało się, że równie dobrze dzieje się u skoczka w sferze rodzinnej.

Ren Nikaido wziął ślub. Polacy ruszyli z gratulacjami

Ren Nikaido podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem obrączek leżących na dokumentach z urzędu stanu cywilnego. Skoczek nie pojechał na zawody do Zakopanego nie tylko przez wzgląd na starty w Sapporo, ale również ślub, który wziął ze swoją ukochaną.

"Witaj, moje nowe życie" - napisał Nikaido po angielsku, a w swoim rodzimym języku poinformował, że wziął ślub. W komentarzach pojawiło się sporo znanych postaci ze świata skoków, w tym Alex Insam czy... Stefan Hula, który postanowił słownie pogratulować nowożeńcom. Post ze zdjęciem polubił za to Dawid Kubacki. Nikaido jak na razie zaczął rok 2026 śpiewająco.

Zobacz również:

Ryoyu Kobayashi i Kacper Tomasiak
Turniej Czterech Skoczni

Media: Gwiazdy wycofane z Zakopanego, klamka zapadła. Rosną szanse Tomasiaka

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Ren Nikaido
Ren NikaidoAFP
Stefan Hula w 2020 roku
Stefan Hula w 2020 roku Andrzej IwanczukEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja