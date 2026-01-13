Niespodziewane wieści od rywala Polaków. Biało-czerwoni tak tego nie zostawili

Środowisko skoczków narciarskich jest ze sobą bardzo zżyte, co często widać w mediach społecznościowych. Pokazało się to i tym razem w przypadku Rena Nikaido. Gdy tylko podzielił się radosną wiadomością, odpowiedziało wielu zawodników, w tym Polacy.

Skoki narciarskie. Szalony sezon Rena Nikaido

Cokolwiek się nie stanie, sezon 2025/2026 już jest najlepszym sezonem Rena Nikaido w całej jego karierze. W dwóch poprzednich na koniec zajmował w klasyfikacji Pucharu Świata kolejno 22. i 19. miejsce. Tym razem sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo ze średniaka Nikaido zmienił się w czołowego zawodnika.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Po raz pierwszy w życiu stanął na podium - najpierw zajął drugie miejsce w Ruce, a potem kontynuował sukcesy w Klingenthal i Engelbergu. Najważniejsze jest jednak z pewnością pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata z Innsbrucku, czyli samego serca Turnieju Czterech Skoczni. Rok 2026 już świetnie się dla niego zaczął sportowo, a okazało się, że równie dobrze dzieje się u skoczka w sferze rodzinnej.

Ren Nikaido wziął ślub. Polacy ruszyli z gratulacjami

Ren Nikaido podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem obrączek leżących na dokumentach z urzędu stanu cywilnego. Skoczek nie pojechał na zawody do Zakopanego nie tylko przez wzgląd na starty w Sapporo, ale również ślub, który wziął ze swoją ukochaną.

"Witaj, moje nowe życie" - napisał Nikaido po angielsku, a w swoim rodzimym języku poinformował, że wziął ślub. W komentarzach pojawiło się sporo znanych postaci ze świata skoków, w tym Alex Insam czy... Stefan Hula, który postanowił słownie pogratulować nowożeńcom. Post ze zdjęciem polubił za to Dawid Kubacki. Nikaido jak na razie zaczął rok 2026 śpiewająco.

Ren Nikaido AFP

Stefan Hula w 2020 roku Andrzej Iwanczuk East News