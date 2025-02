Adam Małysz od lat nie bierze już udziału w skokach narciarskich, choć w jego przypadku trudno mówić o przejściu na emeryturę. Legendarny sportowiec pełni wszak aktualnie funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

Na szczęście ta posada nie zajmuje mu aż tyle czasu, co żmudne treningi i przygotowania do kolejnych zawodów. Dzięki temu Adam ma teraz więcej czasu dla rodziny, a przede wszystkim żony, którą - jak sam przyznał w jednym z wywiadów - widywał naprawdę rzadko. W żartach stwierdził nawet, że być może to z tego powodu się nie rozstali. Reklama

Adam Małysz zaskoczył na temat swojego małżeństwa. "Talerze poleciały"

"My jesteśmy bardzo normalną rodziną, czyli i się pokłócimy, (...) ale i talerze gdzieś tam poleciały, ale jakby zawsze wychodziliśmy z takiego założenia, że nie sztuką się jest pokłócić, sztuką jest się pogodzić i to jest chyba najważniejsze. Oczywiście zawsze są jakieś nieporozumienia, ja też się zawsze śmiałem, że może i dlatego jesteśmy tak długo, że nas w zasadzie jest bardzo mało. Ja cały czas byłem w rozjazdach i my cały czas, jakby mimo wszystko się dalej siebie uczymy" - wyznał w programie TVP Info"To zależy".

To oczywiście w ostatnich latach uległo zmianie. Adam ma czas nie tylko dla żony, ale nawet na dodatkowe - poza PZN - zajęcia. Tak było, chociażby, gdy na chwilę dołączył do ekipy "Dzień Dobry TVN". Pełnił tam rolę współgospodarza, co było dla niego nie lada przeżyciem.

Niespodziewane spotkanie małżeństwa Małyszów. I to z kim

Wiele wskazuje na to, że epizod w śniadaniówce zaowocował też nową przyjaźnią. O tym, że to nie były tylko plotki, wynika z najnowszego wpisu, który zamieścił pogodynek TVN, Bartek Jędrzejak. Gwiazdor stacji pochwalił się wspólnym spotkaniem z Małyszami. Całą trójką wybrali się bowiem na kolację, czym pochwalili się w sieci. Reklama

Uwagę zwrócił także wpis Jędrzejaka, który postanowił w żartobliwym tonie wyjawić też pewną "tajemnicę" Małysza. Mężczyzna odniósł się do słynnej historii związanej z bułką i bananem, którymi to rzekom miał niegdyś żywić się Adam. Przy okazji zdradził, że to nie jest ich pierwsze wspólne wyjście, a ich relacja kwitnie w najlepsze.

Jędrzejak z TVN na kolacji z Małyszami. Nieliczni wiedzieli, że się widują

"Tak sobie wyskoczyliśmy na kolację. Dawno się nie widzieliśmy, więc nadrabiamy zaległości. Iza You know, next time, miejsca już wybrane. P.S Jeśli kiedykolwiek jeszcze raz usłyszę BUŁKA I BANAN nie daruję. Byłem świadkiem, Adam zjadł wybornego STEJKA" - wyznał w sprawie Małyszów Bartek Jędrzejak.

Bartek Jędrzejak pochwalił się spotkaniem z Małyszami /https://www.instagram.com/bartekjedrzejak_official/ / Instagram