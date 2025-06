Księżna Kate w zeszłym roku przechodziła bardzo trudne chwile. Okazało się bowiem, że wykryto u niej chorobę nowotworową i konieczne było natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Po miesiącach niepewności żona Williama wydała komunikat, w którym przekazała, że zakończyła chemioterapię i ma nadzieję, że przed nią już tylko same dobre chwile.

Księżna Kate w ostatniej chwili odwołała wizytę na wyścigach konnych

Kobieta zaczęła pojawiać się publicznie, a jej oficjalne wizyty odbywały się coraz częściej. Pozwalało to przypuszczać, że faktycznie jest już z nią dobrze. Wszystko zmieniło się w zeszłym tygodniu, gdy księżna na pół godziny przed rozpoczęciem słynnych wyścigów konnych Royal Ascot odwołała swoją wizytę.

Wywołało to niemałe poruszenie, o czym pisaliśmy więcej TUTAJ. Pałac lakonicznie poinformował, że żona Williama musi "odzyskać równowagę" i ponownie skupić się przede wszystkim na swoim dobrostanie.

Wielu zaczęło się jednak zastanawiać, co tak naprawdę dzieje się z Kate, skoro tak nagle odwołano jej pojawienie się na turnieju. Brytyjskie media zaczęły drążyć temat i okazało się, że z żoną Williama wcale nie jest dobrze. Jak zdradza informatorka "Daily Mail", mająca liczne kontakty w pałacu, Kate przed miesiącami przeszła naprawdę dramatyczne wręcz chwile i było blisko najgorszego scenariusza.

Księżna Kate "może czuć się bardzo źle przez długi czas"

"Oto co mogę powiedzieć: z tego, co mi wiadomo, ma szczęście, że w ogóle może mówić o wyzdrowieniu. (...) To dobre przypomnienie, że w zeszłym roku była naprawdę poważnie chora i przeszła długi okres chemioterapii. Jak powie ci każdy, kto ma za sobą takie doświadczenie, może czuć się bardzo źle przez długi czas" - wyznała Rebecca English.