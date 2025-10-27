Niespodziewane problemy Fornala w Turcji. Sam potwierdził

Fornal w Turcji nie jest zupełnie sam. Na miejscu ma kontakt z Aleksandrem Śliwką i nowymi kolegami. Nie zmienia to faktu, że był bardzo zaskoczony tym, co napotkał w stolicy kraju - szczególnie chodziło mu o to, jak po drogach jeżdżą miejscowi.

Tomasz Fornal już w Ankarze. Pokazał mieszkanie

Polski siatkarz w najnowszej, trzeciej odsłonie vloga, dotarł już do Turcji i rozgościł się w Ankarze. Fornal pokazał, jak wygląda jego nowe mieszkanie. Kiedy wszedł do środka, pierwsze, czym się zajął, to sprawdził, czy jego monitor do gier przeżył podróż.

Przyjmujący szybko zorientował się, że musi zrobić małe przemeblowanie i na drugi dzień postanowił wybrać się do miejscowej Ikei, by dokupić sobie krzesła, kołdry i poduszki do nowego lokum. Nie wiedział jednak, że natrafi na spory problem.

Tomasz Fornal miał problem w Turcji. Opisał go na vlogu

Okazało się, że w Ikei odrzucono jego płatność kartą. "Byłem w Ikei, żeby sobie zrobić zakupy, jakieś kołdry i tak dalej, żeby mieć świeże, swoje. Stoję przy kasie, pani każe zapłacić (...) Witamy, transakcja w Ankarze, zablokowaliśmy panu kartę" - opowiadał.

Od razu wyjaśnił, że po prostu podziękował pani przy kasie, że nie będzie w stanie zapłacić i wyszedł. Potem złapał go jeszcze sklepowy menadżer, który zapewniał, że jego zakupy na niego poczekają. "Sytuacja dosyć zabawna, choć nie ukrywam, że byłem mega, mega zdenerwowany" - podsumował.

Tomasz Fornal volleyball world materiały prasowe

Tomasz Fornal podczas towarzyskiego meczu z Iranem Artur Szczepanski/REPORTER East News