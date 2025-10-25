Małgorzata Rozenek-Majdan od kilku lat coraz aktywniej angażuje się w działania społeczne i polityczne, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z prawami kobiet, dostępem Polaków do procedury in-vitro oraz reformą systemu edukacji. Jako ambasadorka programu "Tak dla in-vitro" otwarcie walczy o przywrócenie finansowania tej metody leczenia niepłodności z budżetu państwa, podkreślając, że jest to prawo każdej pary pragnącej mieć dziecko. W swoich publicznych wypowiedziach wielokrotnie zwracała uwagę na potrzebę lepszego wsparcia kobiet - zarówno w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, jak i równych szans w życiu zawodowym.

"Perfekcyjna Pani Domu" zabiera głos w sprawach dotyczących polskiej edukacji, apelując o nowoczesny, otwarty system nauczania, który rozwija samodzielność i kreatywność uczniów. Jej działalność łączy elementy aktywizmu społecznego i zaangażowania politycznego, czyniąc ją jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci w debacie o współczesnych problemach społecznych w Polsce.

Małgorzata Rozenek-Majdan na spotkaniu z wicemarszałek Moniką Wielichowską. Niespodziewana reakcja internautów

Teraz małżonka Radosława Majdana po raz kolejny odwiedziła Sejm. Spotkała się bowiem z wicemarszałek Moniką Wielichowską. "Rozmawiałyśmy o sprawach, które naprawdę mają znaczenie, o prawach kobiet, zdrowiu reprodukcyjnym i odpowiedzialności państwa wobec obywateli" - wyjawiła w mediach społecznościowych celebrytka, dzieląc się nagraniem z wizyty w niższej izbie parlamentu.

Pod wpisem Małgorzaty Rozenek-Majdan od razu pojawiło się mnóstwo wiadomości. Wielu internautów zwracało uwagę na stylizację, na jaką postawiła tego dnia "Perfekcyjna Pani Domu". Szczególną uwagę zwracają jednak komentarze, w których internauci sugerowali, że żona Majdana powinna spróbować swoich sił jako polityk. "Pani Gosia na prezydenta", "Pani Małgosiu... proszę rozważyć kandydaturę do Sejmu" - czytamy.

