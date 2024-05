Niespodziewana wiadomość o Dariuszu Szpakowskim. Rozpętała się prawdziwa burza

Dariusz Szpakowski to jeden z najpopularniejszych głosów w polskich mediach. 73-latek od wielu już lat spełnia się w roli komentatora i jest postacią doskonale znaną przede wszystkim fanom futbolu. Doświadczony dziennikarz podczas mundialu w Katarze w 2022 roku zapowiedział, że będą to ostatnie mistrzostwa świata w piłce nożnej, które skomentuje. Wkrótce potem podkreślił on, że w w nadchodzących miesiącach będzie on w pełni korzystał z uroków życia komentatora sportowego i podczas mistrzostw Europy zrelacjonuje kilka ważnych spotkań, w tym także mecz Polska - Austria, który odbędzie się 21 czerwca.

