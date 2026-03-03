Marianna Schreiber od kilku lat konsekwentnie buduje swoją rozpoznawalność w mediach. Szerszej publiczności dała się poznać jako uczestniczka programów rozrywkowych, jednak w ostatnim czasie największe emocje wzbudzają jej występy w federacjach freak fightowych. Gwiazda chętnie wchodzi do klatki, gdzie mierzy się z rywalkami w widowiskowych pojedynkach, podkreślając, że sport stał się dla niej sposobem na pokazanie charakteru i niezależności.

Schreiber nie ogranicza się jednak wyłącznie do świata sportów walki. Coraz mocniej angażuje się również w debatę publiczną na tematy polityczne, regularnie komentując bieżące wydarzenia w mediach społecznościowych. Jej wpisy często są bezpośrednie i nie pozostawiają miejsca na niedomówienia, co sprawia, że niemal za każdym razem wywołują lawinę reakcji.

Marianna Schreiber zwróciła się do Karola Nawrockiego

Tym razem freak fighterka postanowiła złożyć życzenia urodzinowe Karolowi Nawrockiemu, który 3 marca kończy 43 lata. Na platformie X napisała: "Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w dniu urodzin życzę dużo zdrowia, aby miał siłę odpierać ataki giertychowych i tuskowych podnóżków. Życzę dużo radości i szczęścia oraz pociechy z rodziny. I dziękuję Panie Prezydencie, że dzięki Panu my Polacy możemy czuć się bezpiecznie".

Wpis błyskawicznie obiegł sieć i wywołał burzę w komentarzach. Część internautów dopytywała o konkretne zasługi polityka, pisząc: "Wymień jego zasługi w kwestii bezpieczeństwa". Inni zwracali uwagę na sformułowanie "my, Polacy", sugerując, że Schreiber nie powinna wypowiadać się w imieniu wszystkich obywateli. "Marianka, mów za siebie" - brzmiał jeden z komentarzy. Pojawiły się również ostrzejsze opinie, w których użytkownicy otwarcie polemizowali z jej stanowiskiem i podkreślali, że nie podzielają poczucia bezpieczeństwa, o którym wspomniała.

To kolejny raz, gdy aktywność Marianny Schreiber w sieci staje się zarzewiem gorącej dyskusji. Niezależnie od ocen, jedno jest pewne - jej wpisy nie przechodzą bez echa, a ona sama konsekwentnie łączy świat freak fightów z wyrazistym komentarzem politycznym.

Marianna Schreiber Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Marianna Schreiber AKPA

Prezydent Polski Karol Nawrocki Anita Walczewska East News

