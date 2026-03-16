Niespodziewana deklaracja Vonn ws. przyszłości. Atak gniewu, okropnie się wściekła

Igor Szarek

Podczas tegorocznych ZIO byliśmy świadkami koszmarnego upadku Lindsey Vonn, która do olimpijskiej rywalizacji przystąpiła z poważnym urazem. Amerykańska gwiazda narciarstwa alpejskiego przeszła już szereg operacji, mających na celu przywrócenie jej do pełni sprawności. W międzyczasie wielu komentatorów wieszczyło sportsmence definitywne zakończenie kariery. 41-latka postanowiła przerwać milczenie ws. swojej przyszłości. W jej oświadczeniu można było wyczuć wyraźną nutę zdenerwowania.

Lindsey Vonn w białej sportowej kurtce, siedzi przy mikrofonie na tle niebieskiej ścianki z logotypami sponsorów.
Lindsey Vonn

Podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich byliśmy świadkami kilku zapadających w pamięć wypadków. Najgłośniejszym z nich był niewątpliwie fatalny upadek, jaki podczas zmagań w zjeździe alpejskim zaliczyła niekwestionowana ikona dyscypliny - Lindsey Vonn.

Na domiar złego, 41-letnia narciarka przystępowała do olimpijskich zmagań z bardzo poważną kontuzją kolana, co tylko spotęgowało efekt feralnego przejazdu. Amerykanka została momentalnie przetransportowana do szpitala, gdzie przeszła kilka operacji, mających na celu uratowanie jej doszczętnie pokiereszowanej nogi.

Wielu obserwatorów tych tragicznych zdarzeń zastanawiało się nad dalszym losem dwukrotnej mistrzyni świata. Spore grono kibiców wieściło jej konieczność rychłego zakończenia kariery. Sama zawodniczka ma jednak na ten temat zgoła odmienne zdanie.

Vonn nie gryzła się w język. "Proszę, przestańcie mi mówić, co powinnam, a czego nie"

Amerykańska narciarka zamieściła na swoich mediach społecznościowych oświadczenie, w którym pozwoliła sobie na dość rozbudowane dywagacje na temat swojej przyszłości. Jednocześnie dała do zrozumienia, że niektóre komentarze wywołują u niej spore zdenerwowanie.

"Nie, nie jestem gotowa, aby rozmawiać o mojej przyszłości w narciarstwie. Skupiam się na powrocie do zdrowia po kontuzji i do normalnego życia. Jestem już na emeryturze od 6 lat i mam wspaniałe życie poza narciarstwem. To było niesamowite, być znowu numerem jeden na świecie w wieku 41 lat i ustanawiać nowe rekordy w moim sporcie, ale w moim wieku tylko ja mogę decydować o swojej przyszłości. Nie potrzebuję niczyjego pozwolenia, żeby robić to, co mnie uszczęśliwia. Może to oznacza powrót do ścigania, a może nie. Czas pokaże. Proszę, przestańcie mi mówić, co powinnam, a czego nie. Dam znać, kiedy podejmę decyzję" - pisała wyraźnie wzburzona Vonn.

Chwilę później na jej profilu pojawił się kolejny wpis, który ponownie podkreślał wątpliwości zawodniczki. Vonn przyznała, że brak ostatecznej decyzji ws. przejścia na emeryturę nie oznacza, że z całą pewnością ponownie zobaczymy ją w rywalizacji ze światową czołówką. Obecnie 41-latka chce się skupić na powrocie do zdrowia. Dopiero po osiągnięciu pełnej sprawności zdecyduje ona, jak będą wyglądać kolejne epizody jej życia.

Zawodniczka w stroju narciarskim z flagą Stanów Zjednoczonych zjeżdża na nartach w dynamicznej pozycji, na tle ośnieżonego stoku. Narciarka ma na sobie kask i gogle, a jej kombinezon ozdobiony jest motywem gwiaździstym.
Lindsey Vonn
Grupa ratowników pochylona nad osobą potrzebującą pomocy na ośnieżonym stoku narciarskim, wokół nich rozrzucony sprzęt narciarski, obok widoczny sprzęt ratowniczy i sanie.
Lindsey Vonn po upadku na IO
Zawodniczka narciarstwa alpejskiego w stroju z motywami flagi USA wyskakuje nad trasą slalomu obok pomarańczowego znacznika olimpijskiego, w tle śnieg i drzewa.
Lindsey Vonn podczas treningu przed konkursem w zjeździe na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026STEFANO RELLANDINI AFP
