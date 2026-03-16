Niespodziewana deklaracja Vonn ws. przyszłości. Atak gniewu, okropnie się wściekła

Podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich byliśmy świadkami kilku zapadających w pamięć wypadków. Najgłośniejszym z nich był niewątpliwie fatalny upadek, jaki podczas zmagań w zjeździe alpejskim zaliczyła niekwestionowana ikona dyscypliny - Lindsey Vonn.

Wielu obserwatorów tych tragicznych zdarzeń zastanawiało się nad dalszym losem dwukrotnej mistrzyni świata. Spore grono kibiców wieściło jej konieczność rychłego zakończenia kariery. Sama zawodniczka ma jednak na ten temat zgoła odmienne zdanie.

Vonn nie gryzła się w język. "Proszę, przestańcie mi mówić, co powinnam, a czego nie"

Amerykańska narciarka zamieściła na swoich mediach społecznościowych oświadczenie, w którym pozwoliła sobie na dość rozbudowane dywagacje na temat swojej przyszłości. Jednocześnie dała do zrozumienia, że niektóre komentarze wywołują u niej spore zdenerwowanie.

"Nie, nie jestem gotowa, aby rozmawiać o mojej przyszłości w narciarstwie. Skupiam się na powrocie do zdrowia po kontuzji i do normalnego życia. Jestem już na emeryturze od 6 lat i mam wspaniałe życie poza narciarstwem. To było niesamowite, być znowu numerem jeden na świecie w wieku 41 lat i ustanawiać nowe rekordy w moim sporcie, ale w moim wieku tylko ja mogę decydować o swojej przyszłości. Nie potrzebuję niczyjego pozwolenia, żeby robić to, co mnie uszczęśliwia. Może to oznacza powrót do ścigania, a może nie. Czas pokaże. Proszę, przestańcie mi mówić, co powinnam, a czego nie. Dam znać, kiedy podejmę decyzję" - pisała wyraźnie wzburzona Vonn.

Chwilę później na jej profilu pojawił się kolejny wpis, który ponownie podkreślał wątpliwości zawodniczki. Vonn przyznała, że brak ostatecznej decyzji ws. przejścia na emeryturę nie oznacza, że z całą pewnością ponownie zobaczymy ją w rywalizacji ze światową czołówką. Obecnie 41-latka chce się skupić na powrocie do zdrowia. Dopiero po osiągnięciu pełnej sprawności zdecyduje ona, jak będą wyglądać kolejne epizody jej życia.

Lindsey Vonn JACQUELYN MARTIN East News

Lindsey Vonn po upadku na IO associated press East News

Lindsey Vonn podczas treningu przed konkursem w zjeździe na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 STEFANO RELLANDINI AFP

