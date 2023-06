"Desert Hero nie był faworytem, więc myślę, że oczekiwania były stosunkowo niskie, ale nadzieje były duże i wyszło dobrze. To była piękna jazda (...). [Król i królowa] od dawna czekali na Royal Ascot. Jest to bardzo ważne dla wyścigów konnych, ale ważne jest również, aby król i królowa czerpali z tego radość, co wyraźnie było widać - odniósł się do sprawy trener William Haggas.