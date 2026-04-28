O ile bowiem Karol Nawrocki w trakcie swojej prezydentury przyzwyczaił nas już do tego, że lubi od czasu do czasu pojawić się na stadionach i innych boiskowych arenach - jak choćby na Wielkiej Krokwi w Zakopanem - tak rzadko gości na zawodach niższej rangi. Wyjątek stanowi tu chyba wyłącznie A-klasowy mecz Jaguara Wolanów z października minionego roku. A tym razem prezydent RP uświetnił swoją obecnością i turniej finałowy trzeciej ligi mężczyzn, który odbył się w Warszawie.

O obecności głowy naszego państwa na wydarzeniu poinformował w mediach społecznościowych Michał Rachoń - dziennikarz TV Republika, ale także zawodnik klubu PKS Basket Warszawa, który brał udział w zmaganiach.

- Prezydent RP Karol Nawrocki przywitał się z wszystkimi zawodnikami grającymi w turnieju, w tym z koszykarzami PKS Basket Warszawa - napisał.

Karol Nawrocki na meczu koszykówki. Prezydencki kapelan opublikował zdjęcia

Wizytę Karola Nawrockiego na koszykarskim meczu niejako potwierdził także wspomniany ksiądz Jarosław Wąsowicz, publikując wspólne zdjęcie z głową naszego państwa, na którym widoczni są także jego synowie - Daniel i Antoni.

Niedziela na sportowo

Niedzielny turniej wygrał Świecki Klub Koszykówki, który wywalczył sobie tym samym promocję do drugiej ligi, podobnie jak UKS Regis Wieliczka.

A Karol Nawrocki skomentował swoją wizytę w hali w rozmowie przed kamerą TV Republika.

- Przede wszystkim dzisiaj jest niedziela, od jutra od samego rana ciężka praca, wczoraj też pracowałem, a dzisiaj spędzam dzień ze swoimi wspaniałymi synami i zamiast siedzieć w domu, oglądać telewizję, postanowiliśmy odwiedzić ten turniej koszykówki. Bardzo się z tego cieszę, bo sam wiele lat uprawiałem sport amatorsko i widzę wielką pasję w tych drużynach - i w projekcie "Polska" [PKS Basket] i drużynach ze Świecia, i z Wieliczki, i z Tarnobrzega. Widzę, z jak wielką pasją podchodzą do sportu. To, co mnie też bardzo buduje, to atmosfera na trybunach, widzimy, jak wiele rodzin spotyka się, by dopingować swoje drużyny, to ma zasadnicze znaczenie dla budowania zdrowego trybu życia, ale też pewnej sieci ludzi skupionych wokół tak pozytywnego sportu jak koszyków - mówił prezydent RP, cytowany przez portal niezalezna.pl.

Prezydent RP Karol Nawrocki

Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki (z prawej) oraz jego kapelan Jarosław Wąsowicz

