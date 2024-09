Niesmaczny żart żony Usyka. Nawiązała do dzielącego dwa narody wydarzenia

Sprawa Ołeksandra Usyka trochę już ucichła, ale jej echa wciąż rozbrzmiewają w sieci. Sam bokser skomentował zdarzenie tylko raz, podziękował polskim służbom za profesjonalne działanie i umilkł. Niesmacznym żartem podsumować sytuację postanowiła za to żona pięściarza. Nawiązała do wydarzeń, które od lat dzielą Polaków i Ukraińców. Stały się one kanwą dla jednej z najbardziej znanych polskich powieści historycznych.