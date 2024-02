Tydzień Metamorfozy to nie tylko zmiany w ciele. To przede wszystkim odżywienie umysłu i ukojenie duszy. To czas, który to zaowocuje odnalezieniem równowagi w życiu, wprowadzeniem nowych i zdrowych rytuałów, zbudowaniem zdrowej relacji ze sobą, odpuszczeniem tego, co już nie służy, akceptacją emocji i nastrojów. To będzie niezapomniany czas! Zapraszam!

~ przekazała Polka.