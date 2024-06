Wspaniałe wieści dotarły z Rzymu. Ewa Swoboda wywalczyła srebrny medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów. Co ciekawe, jest to pierwszy indywidualny krążek w jej dotychczasowej karierze w zawodach tej rangi na stadionie. Po wszystkim nasza gwiazda udała się na zasłużony posiłek. Nie jest to pierwsza taka celebracja sportsmenki. W marcu wicemistrzyni świata w biegu na 60 metrów udała się po startach na kebaba. Nie wspominała jednak dobrze tego dania. Z kolei we Włoszech wybór 26-latki padł na coś zupełnie innego.