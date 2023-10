Reprezentacja Polski siatkarzy zagwarantowała fanom wiele emocji w tym roku. Sezon już przeszedł do historii, bowiem podopieczni Nikoli Grbicia dokonali wielkich rzeczy na parkiecie. W lipcu pokonali Amerykanów w finale Ligi Narodów i po raz pierwszy wywalczyli złote medale w tych rozgrywkach. Zwycięską passę przedłużyli na mistrzostwach Europy. Po czternastu latach "Biało-Czerwoni" wrócili na sportowy szczyt. Na celebrację kolejnego sukcesu nie mieli zbyt wiele czasu, bowiem pod koniec września rozpoczęli rywalizację w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich.

Jeszcze przed ostatnim meczem w chińskim Xi'an kadra narodowa zapewniła sobie przepustki do Paryża . Z postawy zespołu zadowolony był Łukasz Kaczmarek, który w ostatnich miesiącach zachwycał na boisku. " Graliśmy pięć miesięcy na pełnych obrotach , ale daliśmy radę. To właśnie jest piękne zakończenie tego sezonu" - mówił po starciu z gospodarzami imprezy w rozmowie z "TVP. Sport".

