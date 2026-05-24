Nieprawdopodobny wyczyn Łatwoganga. Uruchomił kolejną zbiórkę na trasie, 15,4 mln zł

Łatwogang w niedzielę wypełnił aż dwa swoje cele - udało mu się nie tylko zebrać 12 mln zł na leczenie 8-letniego Maksia, ale również uruchomić kolejne zbiórki dla potrzebujących dzieci - Adasia i Wojtusia. Ten pierwszy osiągnął już swój cel. Tyle jednak, ile potrzeba zebrać na drugiego z chłopców, może okazać się dla Łatwoganga pewnym wyzwaniem.

Łatwogang uruchomił już trzecią zbiórkę

Łatwogang na niedługo przed dotarciem do celu, czyli Gdańska, postanowił uruchomić kolejną zbiórkę - tym razem na rzecz małego Wojtusia. Każdy z chłopców, na których leczenie zbierał pieniądze Łatwogang, choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Influencer zbiera środki na to, by wesprzeć dzieci i ich rodziny, by te mogły skorzystać z niezwykle drogiej terapii genowej, która pozwoli na zahamowanie rozwoju choroby.

"Jego rodzice od momentu diagnozy robią wszystko, by zatrzymać postęp choroby: codzienna rehabilitacja, zajęcia na basenie, konsultacje specjalistyczne to dziś ich codzienność. Jednak największą nadzieją pozostaje terapia genowa w USA, której koszt przekracza możliwości rodziny. Potrzeba przeszło 15 milionów złotych" - można przeczytać o Wojtusiu na stronie siepomaga.pl, która wspiera działania Łatwoganga.

Łatwogang ma już niewiele do przejechania. Zbiórka będzie trwała

Nawet po zakończeniu trasy w Gdańsku, zbiórka na rzecz Wojtusia będzie trwała jeszcze przez kolejny tydzień. Jak wyjawili towarzysze influencera, w nocy z soboty na niedzielę nie spał on zbyt wiele, a przed nim i za nim była trudna trasa, szczególnie, że w międzyczasie dopadły go problemy zdrowotne.

Ostatecznie założenie, według którego miał wrócić jeszcze na rowerze z powrotem z Gdańska do Zakopanego, nie mogło się spełnić właśnie ze względu na kondycję zdrowotną Łatwoganga. Kto jednak wie, może streamer przyszykuje dla swoich fanów w Gdańsku coś "ekstra" i w ten sposób sprawi, że uda się też zebrać ogromną kwotę na leczenie Wojtusia.

