Nieprawdopodobny wyczyn gwiazdy FAME MMA. Właśnie ogłosiła to światu

Marta "Linkimaster" Linkiewicz nie przestaje inspirować. Gwiazda FAME MMA przeszła drogę od niepoprawnej skandalistki do jednej z najlepszych freak fighterek w Polsce. 29-latka pozostaje w treningu nawet wtedy, gdy nie ma podpisanej walki i stale powiększa wachlarz swoich umiejętności w kick-boxingu.

Podczas jubileuszowej gali FAME MMA 30 popularnej "Linkimaster" udało się pokonać nawet byłą zawodniczkę UFC Izabelę Badurek. Linkiewicz dokonała tego poprzez techniczny nokaut w 3. rundzie. Tym samym udowodniła, że bez kompleksów jest w stanie rywalizować z rywalkami ze zdecydowanie większym doświadczeniem w sportach walki niż ona.

Gwiazda FAME MMA wzięła udział w mistrzostwach Polski. Wielki sukces, jest miejsce na podium

W weekend między 15 a 17 maja fani "Linkimaster" ponownie mieli powody do świętowania. Gwiazda poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że bierze udział w mistrzostwach Polski w formule Low Kick. Na jej Instagramie regularnie pojawiały się relacje z wydarzenia, a kibice zaciekawieni tym, jak radzi sobie freak fighterka, mogli zapoznać się także z rezultatami jej walk.

Linkiewicz podczas wspomnianych mistrzostw odbywających się w Kielcach stoczyła kilka pojedynków i odniosła w nich tylko jedną porażkę. Na jej nieszczęście miała ona miejsce w finale, co poskutkowało srebrnym, a nie złotym medalem.

29-letnia zawodniczka nie ma jednak powodów do wstydu. Warto odnotować, że w przeszłości Linkiewicz wystąpiła już na mistrzostwach Polski, ale odpadła z nich po pierwszej walce. Tegoroczna edycja zmagań organizowanych przez Polski Związek Kick-boxingu doskonale obrazuje, że "Linkimaster" nie podchodzi do zawodów sportowych tylko jak do próby. Ona uczestniczy w nich z realną szansą na zgarnięcie pełnej stawki.

