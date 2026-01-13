Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niepokojące zdjęcie żony Bartosza Kurka. Nadała komunikat ze szpitalnego łóżka

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Bartosz Kurek wraz z żoną Anną wyjechali do Japonii, by właśnie tam kontynuować swoją siatkarską karierę. Obojgu udało się znaleźć właściwie kluby, w których świetnie im idzie. Zdaje się jednak, że sportowa kariera Anny Kurek musiała nieco przystopować. Gwiazda pokazała zdjęcie i nagranie z - jak można się domyślać - szpitala. Nie wyjawiła jednak, co dokładnie jej dolega.

Bartosz Kurek i jego żona Anna
Bartosz Kurek i jego żona AnnaAndrzej Iwańczuk/Nur Photo/East News/Łukasz KalinowskiAFP

Bartosz Kurek na co dzień gra dla Tokyo Great Bears. Prócz niego w Japonii swoje miejsce znalazł jeszcze jeden reprezentant Polski - Norbert Huber. Polski środkowy umościł się wygodnie w Wolfdogs Nagoya, w którym do 2024 roku grał właśnie Kurek. Również Annie Kurek udało się znaleźć klub - jest zawodniczką grających w II dywizji V. League Tokyo Sunbeams.

Anna Kurek poleciała za mężem do Japonii

Poprzednio Anna Kurek spędziła z Bartoszem Kurkiem cztery lata w Japonii - żeby to zrobić, przerwała siatkarską karierę. Jednym z powodów, dla których para wróciła ostatecznie do Polski na jeden sezon, była kwestia powrotu żony atakującego do aktywnej gry. Tym razem było jej łatwiej o podpisanie kontraktu w Japonii i została przyjmującą Tokyo Sunbeams.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Jak dotąd Polka radziła sobie całkiem nieźle ze swoją drużyną. Okazało się jednak, że pojawiły się u niej problemy zdrowotne. Niedawno zawodniczka pokazała zdjęcie z badania USG, przy którym śmiała się z zapisu swojego imienia i nazwiska, a teraz pokazała zdjęcia ze swojego pobytu w szpitalu.

Anna Kurek w szpitalu. Pokazała zdjęcia

Anna Kurek postanowiła także podzielić się w sieci swoimi zdjęciami z 2016 roku, kiedy to grała z reprezentacją Polski. Zaraz jednak po udostępnieniu tej fotografii podzieliła się tym, jak wygląda dla niej początek aktualnego roku. Nie było zbyt różowo.

Kurek pokazała się ze stojakiem, do którego przymocowana była kroplówka. "Jak to było? 2026 rok to 2016?" - pytała. Później opublikowała nagranie, na którym leży na łóżku szpitalnym z podłączonym tlenem. Pokazała jednak gestami rąk, że wszystko jest w porządku. Nie ujawniła przyczyny, dla której musiała na jakiś czas całkowicie skupić się na swoim zdrowiu.

Młoda kobieta robi sobie zdjęcie w lustrze stojąc w szpitalnym pokoju obok łóżka szpitalnego i stojaka do kroplówki, ubrana w luźny t-shirt oraz krótkie spodenki, w tle widać jasne zasłony i część sprzętu medycznego.
Anna Kurek pokazała zdjęcie ze szpitalaInstagram/grejmankaESP/Instagram
Kobieta leży w szpitalnym łóżku, ubrana w szpitalną koszulę, z założonym wenflonem na ręce, z zamkniętymi oczami. W tle widoczny jest fragment szpitalnego sprzętu i szafka na dokumenty.
Anna Kurek na nagraniu ze szpitalnego łóżkaInstagram/grejmankaESP/Instagram

Bartosz Kurek i jego żona Anna
Żona Bartosza Kurka (P) przekazała nowe wieści ws. stanu zdrowia swojego męża
Żona Bartosza Kurka (P) przekazała nowe wieści ws. stanu zdrowia swojego mężaFOTO OLIMPIK/NurPhoto/MARCIN GOLBAAFP
Elegancko ubrany mężczyzna w granatowym garniturze z niebieskim krawatem i kobieta w czarnej, wieczorowej sukni z głębokim dekoltem pozują razem do zdjęcia na jasnym tle. Kobieta ma długie kolczyki.
Bartosz Kurek i Anna KurekLUKASZ SZELAG/REPORTEREast News

