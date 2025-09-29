Niepokojące sceny, Anna Lewandowska potwierdza. "Miałam wypadek"

Anna Lewandowska przez wiele lat reprezentowała nasz kraj jako karateczka i na arenie międzynarodowej odnosiła naprawdę imponujące sukcesy. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu kariery 37-latce brakuje rywalizacji. Swoją tęsknotę postanowiła ostatecznie "wyleczyć" startując w zawodach hyrox. A trzeba przyznać, że nie są to zwykłe zawody. Uczestnicy muszą zmierzyć się z 8-kilometrowym biegiem podzielonym na odcinki po 1 km, a między nimi czekają na nich stacje funkcjonalne, takie jak pchanie ciężkich sań, wykroki z obciążeniem, rzuty piłką lekarską, czy odcinki na ergometrach wioślarskich i narciarskich. To wyczerpująca mieszanka wysiłku, która sprawdza zarówno wydolność, siłę, jak i odporność psychiczną zawodników.

Pierwszy raz w takich zawodach Anna wzięła udział kilka miesięcy temu, a rywalizowała u boku członków swojego teamu. Teraz postanowiła po raz kolejny wziąć udział w evencie. Tym razem w Rzymie. Już na kilka tygodni przed zawodami we Włoszech żona Roberta Lewandowskiego otwarcie mówiła, że tęskni za atmosferą sportowej rywalizacji, która przez lata była nieodłączną częścią jej życia. "Kiedyś byłam karateczką, startującą w mistrzostwach świata i Europy. Orzełek na piersi, hymn - to był ogromny zaszczyt. Brakuje mi tego, dlatego hyrox stał się dla mnie opcją" - tłumaczyła latem.

Anna Lewandowska kontuzjowana. "Miałam wypadek"

Przed zawodami Lewandowska zamieściła wpis w mediach społecznościowych, w którym podzieliła się swoimi mieszanymi uczuciami. "Oficjalnie chciałam powiedzieć, że nie wiem, po co mi to jest. Biega się na zewnątrz, jest gorąco, widziałam kilka osób płaczących. Tak jak powiedział mój mąż: Kochanie, po co ci to? Nie wiem. Ja nie wiem, co mi odbiło" - relacjonowała fanom przed rozpoczęciem zmagań.

Okazało się, że obawy nie były bezpodstawne. W trakcie zawodów doszło do wypadku. Lewandowska nie zdradziła jeszcze szczegółów, ale widoczne były ślady urazu. Na jej skarpecie pojawiła się spora plama krwi, co mogło sugerować kontuzję stopy. Mimo bólu Polka nie zrezygnowała i razem z partnerem ukończyła całą trasę. "Zrobiliśmy to! To jest moja dzisiejsza motywacja" - podsumowała po wszystkim, wskazując na Beluso.

Choć wyraźnie zmęczona, nie straciła dobrego humoru. "Chciałam tylko powiedzieć, że miałam wypadek. Później powiem wam więcej, co się stało. Jestem martwa" - mówiła, używając sportowego żargonu, który w tym przypadku oznaczał ogromne wyczerpanie. Jej partner z zawodów nie krył podziwu. "Ona jest mistrzynią, jest wojowniczką" - komplementował Lewandowską Beluso, podkreślając, że jej determinacja i charakter to cechy, które pozwoliły jej ukończyć zawody mimo przeciwności.

