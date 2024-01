Niepokojące doniesienia z Poznania. Klienci galerii musieli uciekać. Paweł Fajdek na ratunek

W ostatnich dniach głośna stała się sprawa rzekomych napadów "gangu nastolatków" na klientów galerii Posnania. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zaroiło się od zgłoszeń, a klienci obiektu w mediach relacjonowali, że spotkali się z agresywnym i wulgarnym zachowaniem młodych ludzi. Choć z jednej strony brzmi to poważnie, a właściciele galerii zapewniają, że zapewnią bezpieczeństwo wszystkim, to jednak stało się to także tematem internetowych żartów. Po "gang" postanowili wyruszyć, łącząc siły, Paweł Fajdek i Szymon Ziółkowski.