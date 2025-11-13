Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niepokojące doniesienia ws. Gołoty, żona zdradziła prawdę. Wszystko stało się jasne

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Andrzej Gołota na przełomie wieków był jednym z najbardziej popularnych sportowców. Brązowy medalista olimpijski czterokrotnie stał przed szansą wywalczenie tytułu mistrzowskiego. Żadna z tych prób nie powiodła się. Długo po zakończeniu sportowej kariery Gołota musiał mierzyć się z oskarżeniami o stosowanie dopingu. Zdradzać miał go jeden szczegół. Po latach żona pięściarza Mariola Gołota w rozmowie ze "sport.tvp.pl" wyłożyła wszystkie karty na stół.

Andrzej Gołota i Mariola Gołota
Andrzej Gołota i Mariola Gołotaeast newsEast News

Na przełomie wieków postać Andrzeja Gołoty rozgrzewała serca i umysły polskich kibiców. Jego kolejne pojedynki na amerykańskich ringach wzbudzały ogromne zainteresowanie rodaków, którzy wstawali w środku nocy, by oglądać kolejne potyczki Gołoty. Do historii przeszły już dwa pojedynki z Riddickiem Bowe, które zakończyły się wielkimi skandalami oraz dyskwalifikacjami polskiego pięściarza.

Gołota w swojej karierze czterokrotnie walczył o pas mistrza świata. Żadna z tych prób niestety się nie powiodła. W pamięci wielu kibiców pozostała jedna z walk mistrzowskich, w których Polak był zdecydowanie najbliżej zwycięstwa. Mowa o walce z Chrysem Byrdem zakończonej remisem po niejednogłośnej decyzji sędziów punktowych. Jak wspominał po latach dziennikarz Interii Maciej Brzeziński małżonka Gołoty Mariola miała ogromne pretensje do sędziny, która wypunktowała remis w tej walce. To sprawiło, że pas mistrza wagi ciężkiej federacji IBF pozostał w posiadaniu Byrda.

Zobacz również:

Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą
Boks

Poważna rozmowa z żoną, Andrzej Gołota miał już nigdy nie wyjść na ring. Zadecydował detal

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Tak Tyson po latach wspominał Gołotę. "Duże czerwony krosty od sterydów"

    Chyba najbardziej legendarnym bojem Gołoty pozostaje walka z Mike'em Tysonem. Po raz kolejny zakończyło się skandalem z udziałem Polaka. Urodzony w Warszawie pięściarz odmówił wyjścia na ring w przerwie pomiędzy drugą i trzecią rundą.

    Tyson więc wygrał, a Gołota po przepychankach ze swoim trenerem Ala Certo opuścił ring w akompaniamencie gwizdów publiczności. Kamery telewizyjne uchwyciły również moment, w którym w stronę Polaka poleciały napoje oraz jedzenie.

    Walka ostatecznie została uznana za nieodbytą, co było spowodowane wykryciem w organizmie Tysona marihuany. Po latach wielokrotny mistrz świata nieoczekiwanie wrócił do tego pojedynku na łamach swojej biografii. Opisując Gołotę wyznał, że czuł ... strach, przez co sięgnął po używkę na dzień przed walką.

    - Kiedy zobaczyłem Gołotę na ważeniu, spanikowałem. Był wielki i szalony, a na plecach miał duże czerwone krosty od sterydów - pisał Tyson w swojej autobiografii "Moja Prawda".

    Zobacz również:

    Tomasz Hajto i Zbigniew Bartman
    Sporty walki

    Bartman zakończył karierę i zmienił dyscyplinę. Od razu wielka walka. "Udusił" rywala

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Andrzej Gołota stosował doping? Jego żona rozwiała wszelkie wątpliwości. Zdradziła z czym zmagał się jej mąż

      Nie był to jedyny raz, gdy Gołocie ktoś publicznie zarzucał stosowanie środków dopingujących. Ten wątek podniósł również w swojej autobiografii były trener Polaka Lou Duva. Na słowa zmarłego w 2017 roku szkoleniowca postanowiła zareagować osoba najbliższa Gołocie. Mariola Gołota w rozmowie ze sport.tvp.pl zdecydowanie odrzuciła wszelkie spekulacje dotyczące stosowania dopingu przez jej męża.

      Podczas całej kariery mąż był wielokrotnie badany na obecność dopingu – można to sprawdzić. Nigdy żaden wynik nie rzucił nawet cienia podejrzeń. Nigdy!
      zadeklarowała jasno w rozmowie ze sport.tvp.pl Mariola Gołota

      Mariola Gołota wyjaśniła, co tak naprawdę powodowało "krosty od sterydów", które widział i opisał Tyson. Rozwiała przy okazji pojawiające się plotki. Jak stwierdziła, jej mąż przez całe życia zmaga się z trądzikiem dorosłych. Był on obecny również podczas przyjazdu do USA, gdy Gołota nie trenował przez około rok.

      Pięściarz za oceanem podejmował próby leczenia. Odbyły się konsultacje z lekarzami, padła nawet propozycja kuracji. Ze względu na swoją malutką córkę oraz dalsze plany rodzicielskie małżeństwo ostatecznie nie zdecydowało się na taki ruch. A to w przyszłości budziło tylko kolejne spekulacje.

      - Na początku naszego pobytu w USA byliśmy nawet na konsultacji u dermatologa. Padła propozycja leczenia, ale Accutane - lek polecony nam przez lekarza - chociaż skuteczny, to mógł mieć bardzo negatywny wpływ na nasze dzieci. Nam wtedy urodziła się Ola i myśleliśmy o kolejnym dziecku, dlatego koniec końców nie zdecydowaliśmy się na podjęcie tej terapii - opowiedziała Mariola Gołota dla "sport.tvp.pl".

      Jannik Sinner - Alexander Zverev. Skrót meczuPolsat Sport

      Zobacz również:

      Artur Szpilka
      Boks

      Szpilka latami ukrywał to nawet przed swoją mamą. "Wolałem, żeby nie wiedziała"

      Łukasz Olszewski
      Łukasz Olszewski
      Mężczyzna w średnim wieku w marynarce w kratę i niebieskiej koszuli trzyma mikrofon, stoi na scenie z rozmytym tłem pełnym świetlistych punktów.
      Andrzej GołotaMarcin GolbaAFP
      Dwie elegancko ubrane osoby siedzą przy stole zastawionym sztućcami, kieliszkami i talerzami z przystawkami podczas oficjalnej kolacji, w tle widać innych uczestników wydarzenia.
      Andrzej Gołota wraz z żoną MarioląJerzy StalegaNewspix.pl
      Andrzej Gołota na tle dawnego rywala pokazał, że boks ma we krwi
      Andrzej Gołota na tle dawnego rywala pokazał, że boks ma we krwiMateusz Jagielski/East NewsEast News
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja