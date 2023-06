Niepokój w Anglii. Chcą storpedować Wimbledon. "Planują atak"

O " Just Stop Oil " zrobiło się głośno w zagranicznych mediach po tzw. akcji ze "słonecznikami". Wówczas dwoje ludzi zaatakowało sosem pomidorowym szklaną ramę chroniącą obraz Van Gogha , znajdujący się w muzem w Londynie. Aktywiście znani są również z tego, że blokują autostrady i demonstrują na ulicach wielkich miast. Ich znakiem rozpoznawalnym jest kolor pomarańczowy, którym niekiedy ozdabiają budynki administracji państwowej.

Reprezentanci "Just stop oil" w przeszłości dali od sobie znać światu podczas rozgrywek sportowych. Aktywiście zakłócili mecz mistrzostw świata w snookera. Jeden ze śmiałków rozsypał na stole pomarańczowy proszek. Na jednej "akcji" jednak nie poprzestali. W Anglii coraz cześciej mówi się, że kolejnym celem tej grupy jest wielkoszlemowy turniej w tenisie.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Sabalenka została zapytana o Wimbledon. „Mogę świętować”. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Znów dają o sobie znać. Poważny problem przed rozpoczęciem Wimbledonu

Władze rozgrywek mają twardy orzech do zgryzienia, bowiem muszą przygotować się na ewentualne utrudnienia w następnych tygodniach. Jak informuje tabloid "The Sun", ekologiczni aktywiści obrali sobie za cel Wimbledon i "planują przeprowadzić atak".

Zdaniem zagranicznych dziennikarzy, członkowie "Just stop oil" zamierzają przykuć się do siatki, krzesła sędziego, a nawet chcą "przykleić" się do trawiastego kortu.