Nieoczekiwany zwrot ws. Szeremety. Pokazała nagranie, od razu się pochwaliła

Zima w Polsce trwa w najlepsze - już od lat nie widziano, by śnieg tak długo utrzymywał się w rejonach niegórzystych. Wiele osób wróciło do uprawiania zimowych sportów - wybrało snowboard lub narty biegowe. Skorzystać z tej okazji postanowiła także Julia Szeremeta.

Julia Szeremeta wciąż w treningu

Boks to sport całoroczny, więc dla wielu zawodników całoroczny jest również trening. Zimą wielu zawodników i zawodniczek nie ustaje w treningach i przygotowuje się do najważniejszych części sezonu - mistrzostw, Pucharu Świata i mistrzowskich walk. Szeremeta, której marzy się złoto na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku nie ustaje w tym, by jak najlepiej przygotować się do tej imprezy i potwierdzać swoją dominację w Europie i na świecie.

Szeremeta może jednak szaleć również poza boksem. Choć w wielu innych dyscyplinach takie aktywności, jak zaprezentowane przez nią u czynnego sportowca byłyby ryzykowne, pięściarka w ogóle się tym nie przejmuje i idzie własną drogą.

Julia Szeremeta skorzystała z pogody

Patrząc na to, w jaki sposób w Polsce zmienia się klimat i jak rzadko widoczne są takie zimy, jakich doświadczyliśmy w tym roku, nic dziwnego, że Szeremeta postanowiła z tego skorzystać. Sportsmenka pokazała nagranie z potreningowego wypadu na... bardzo osobliwy kulig.

"Między treningami zero nudy" - skomentowała. Na nagraniu widać było, jak spróbowała ona swoich sił na desce, ale w dość niekonwencjonalny sposób - trzymała taśmę i ciągnięta przez samochód, nabierała prędkości na prostej drodze. Widać, że zabawa była przednia i tak bezpieczna, jak tylko było to możliwe.

