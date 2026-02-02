Nieoczekiwany zwrot ws. Szeremety. Pokazała nagranie, od razu się pochwaliła
Julia Szeremeta w ostatnim czasie nie ustaje w treningach. Mimo że sezon zakończył się dla niej już jakiś czas temu, polska mistrzyni stara się utrzymać formę na najwyższym poziomie. To jednak nie wszystko. Od czasu do czasu zdarza jej się zrobić również coś, co pomaga się rozluźnić. Tym razem skorzystała z pogody i nagrała zaskakujące wideo. Nie samym treningiem boksu żyje pięściarka.
Zima w Polsce trwa w najlepsze - już od lat nie widziano, by śnieg tak długo utrzymywał się w rejonach niegórzystych. Wiele osób wróciło do uprawiania zimowych sportów - wybrało snowboard lub narty biegowe. Skorzystać z tej okazji postanowiła także Julia Szeremeta.
Julia Szeremeta wciąż w treningu
Boks to sport całoroczny, więc dla wielu zawodników całoroczny jest również trening. Zimą wielu zawodników i zawodniczek nie ustaje w treningach i przygotowuje się do najważniejszych części sezonu - mistrzostw, Pucharu Świata i mistrzowskich walk. Szeremeta, której marzy się złoto na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku nie ustaje w tym, by jak najlepiej przygotować się do tej imprezy i potwierdzać swoją dominację w Europie i na świecie.
Szeremeta może jednak szaleć również poza boksem. Choć w wielu innych dyscyplinach takie aktywności, jak zaprezentowane przez nią u czynnego sportowca byłyby ryzykowne, pięściarka w ogóle się tym nie przejmuje i idzie własną drogą.
Julia Szeremeta skorzystała z pogody
Patrząc na to, w jaki sposób w Polsce zmienia się klimat i jak rzadko widoczne są takie zimy, jakich doświadczyliśmy w tym roku, nic dziwnego, że Szeremeta postanowiła z tego skorzystać. Sportsmenka pokazała nagranie z potreningowego wypadu na... bardzo osobliwy kulig.
"Między treningami zero nudy" - skomentowała. Na nagraniu widać było, jak spróbowała ona swoich sił na desce, ale w dość niekonwencjonalny sposób - trzymała taśmę i ciągnięta przez samochód, nabierała prędkości na prostej drodze. Widać, że zabawa była przednia i tak bezpieczna, jak tylko było to możliwe.