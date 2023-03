Choć w Polsce wyścigi konne nie są zbyt popularne, inaczej mają się sprawy w Wielkiej Brytanii. Jest to zresztą ulubiony rodzaj współzawodnictwa członków rodziny królewskiej. Co roku odbywa się prestiżowy mityng Royal Ascot, które gromadzi całą brytyjską śmietaną towarzyską. To wielkie wydarzenie w kalendarzu sportowym i społecznym. Po raz pierwszy zorganizowała je królowa Anna w 1711 roku. Dziś to nie tylko emocje związane z samym wyścigiem, ale również rewia mody i okazja do spotkania członków arystokracji.

Na Royal Ascot bardzo chętnie bywała królowa Elżbieta II. Konie, jeździectwo i wyścigi były jej wielką pasją. Miała nawet własną stajnię, która przypadła w spadku jej synowi Karolowi oraz jego małżonce Kamili. Odziedziczyli 37 koni, a 14 z nich już sprzedali . Transakcja miała przynieść spory zastrzyk gotówki w wysokości ponad miliona funtów (ok. 6 mln złotych).

Następca brytyjskiego tronu podjął też inną, mało popularną decyzję. Wysłał cztery odziedziczone po matce konie na treningi do Ralpha Becketta, do jego siedziby w Andover w hrabstwie Hampshire. To wywołało kontrowersje , ponieważ królowa wolała, by jej koniec szkoliły się pod okiem kogoś innego. "Podarli zbiór zasad zmarłej królowej na potrzeby operacji związanej z wyścigami królewskimi" - opisywano w angielskiej prasie.

Sam Karol miał tłumaczyć, że jego działania mają jeden cel - chciałby mocniej zainwestować w wyścigi konne i pragnie, aby jego koniec odnosiły duże sukcesy. To dla niego bardzo ważne. Tym bardziej zaboleć go mogła wiadomość, która niedawno dotarła do Pałacu Buckingham.

Nadzieje króla Karola nie ziszczą się. Jemu i Kamili przekazano rozczarowującą informację

"Król Karol otrzymał 'bardzo smutną' wiadomość, że koń wyścigowy pozostawiony mu przez zmarłą królową nie wystartuje na Cheltenham Festival. Steal A March, którego właścicielem jest Karol i Królowa Małżonka Kamila, miał wystartować w finale Pertemps w następny czwartek [16 marca]" - informują dziennikarze "The Sun".

To cios, ponieważ akurat ten wierzchowiec typowany był jako jeden z faworytów do zwycięstwa w zawodach. Głos zabrał trener Nicky Henderson. "Nie wystartuje, co jest smutne, bardzo smutne. Mieliśmy nadzieję, że doprowadzimy go do udziału w wyścigu, planowaliśmy to już od jakiegoś czasu. Miło byłoby wystawić konia króla i królowej, zwłaszcza, że z niecierpliwością oczekiwali jego występu. Niestety, kulał podczas treningu, więc musimy odpuścić. Jestem naprawdę rozczarowany" - wyjaśnił w "Racing Post".

Steal A March wygrał 4 ze swoich 13 wyścigów, dzięki czemu zapewnił wpływ 41 795 funtów (ok. 220 tysięcy złotych). Jego ostatni bieg odbył się w Wincanton w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zgarnął wówczas 13 tys. funtów (ok. 70 tys. zł) za zwycięstwo pod wodzą dżokeja Jamesa Bowena.

Brytyjska rodzina królewska na Royal Ascot / Naomi Baker / Getty Images

Król Karol i książę Harry na Roya Ascot / Max Mumby / Getty Images