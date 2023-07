Nieoczekiwane problemy Pique. Synowie nie traktują poważnie jego partnerki

Pogrążona w smutku Shakira zdecydowała się przelać wszystkie swoje żale na papier i wydała nowe utwory, które nawiązywały do jej byłego partnera, obnażając publicznie jego wizerunek. Oberwało się również dziewczynie emerytowanego zawodnika "Dumy Katalonii". Clara Chia Marti w pewnym momencie nie wytrzymała medialnej nagonki. Dodatkowo życie uprzykrzali jej fani piosenkarki, którzy mieli rzekomo zaczepiać ją na ulicy i recytować fragmenty piosenek Kolumbijki. Doprowadziło to do problemów zdrowotnych ukochanej Pique. Kobieta z powodów nasilających się ataków paniki trafiła do szpitala. Spokój miała jej przynieść dopiero przeprowadzka wokalistki.