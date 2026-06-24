Tysiące polskich kibiców pamięcią wraca do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 we Włoszech, gdzie furorę na skoczni zrobił Kacper Tomasiak. Polak pojechał na najważniejszą imprezę czterolecia w wieku zaledwie 19 lat i przywiózł z niej aż trzy medale.

Najpierw Tomasiak zaskoczył cały świat na skoczni normalnej. Brylował na niej od pierwszego treningu i ostatecznie wywalczył srebrny medal, przegrywając tylko z Niemcem Philippem Raimundem.

Po tym sukcesie podopiecznego Macieja Maciusiaka nie brakowało głosów, że sprzyjała mu skocznia i na większym obiekcie młody zawodnik nie odegra większej roli. Pesymiści bardzo się jednak mylili. Na dużej skoczni Tomasiak nadal skakał fenomenalnie. W konkursie indywidualnym wywalczył brąz, a w rywalizacji duetów srebro.

Teoretycznie, według pierwszych planów, jeden ze sponsorów PKOl zobowiązał się do przyznania nagrody w postaci nowego mieszkania mistrzom olimpijskim. Później firma zmieniła jednak zdanie i za przywiezienie aż trzech medali z Włoch Tomasiak również miał otrzymać nowe mieszkanie.

Tomasiak wybrał nowie mieszkanie. Tyle jest warte

Niedawno słowa przeszły w czyny. Dziennikarze "Faktu" jako pierwsi napisali, że pod koniec czerwca Tomasiak wybrał już mieszkanie w Warszawie o powierzchni 45 metrów kwadratowych w Mysiadle w okolicach Warszawy. Wieści o decyzji polskiego skoczka dotarły aż do Niemiec i rozpisuje się o nich portal sport1.de, podając - za "Faktem" - cenę nieruchomości.

"Tomasiak wybrał dwupokojowe mieszkanie w aglomeracji warszawskiej o wartości 230 tys. euro" - napisali Niemcy. W przeliczeniu na naszą walutę daje to kwotę niespełna miliona złotych. Dziennikarze sport1.de zacytowali też słowa Tomasiaka z Faktu, który przyznał, że w wyborze mieszkania pomogli mu rodzice.





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