Niemcy rozpisują się o nowym mieszkaniu Tomasiaka. Padła jego wartość
Cenna nagroda po igrzyskach olimpijskich dla Kacpra Tomasiaka odbiła się echem nawet w Niemczech. Tamtejszy portal sport1.de poświęcił sporo uwagi trzykrotnemu medaliście olimpijskiemu. Niemcy przede wszystkim rozpisują się o nowym mieszkaniu dla polskiego skoczka i opierając się na polskich mediach napisali dokładną jego cenę.
Tysiące polskich kibiców pamięcią wraca do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 we Włoszech, gdzie furorę na skoczni zrobił Kacper Tomasiak. Polak pojechał na najważniejszą imprezę czterolecia w wieku zaledwie 19 lat i przywiózł z niej aż trzy medale.
Najpierw Tomasiak zaskoczył cały świat na skoczni normalnej. Brylował na niej od pierwszego treningu i ostatecznie wywalczył srebrny medal, przegrywając tylko z Niemcem Philippem Raimundem.
Po tym sukcesie podopiecznego Macieja Maciusiaka nie brakowało głosów, że sprzyjała mu skocznia i na większym obiekcie młody zawodnik nie odegra większej roli. Pesymiści bardzo się jednak mylili. Na dużej skoczni Tomasiak nadal skakał fenomenalnie. W konkursie indywidualnym wywalczył brąz, a w rywalizacji duetów srebro.
Teoretycznie, według pierwszych planów, jeden ze sponsorów PKOl zobowiązał się do przyznania nagrody w postaci nowego mieszkania mistrzom olimpijskim. Później firma zmieniła jednak zdanie i za przywiezienie aż trzech medali z Włoch Tomasiak również miał otrzymać nowe mieszkanie.
Tomasiak wybrał nowie mieszkanie. Tyle jest warte
Niedawno słowa przeszły w czyny. Dziennikarze "Faktu" jako pierwsi napisali, że pod koniec czerwca Tomasiak wybrał już mieszkanie w Warszawie o powierzchni 45 metrów kwadratowych w Mysiadle w okolicach Warszawy. Wieści o decyzji polskiego skoczka dotarły aż do Niemiec i rozpisuje się o nich portal sport1.de, podając - za "Faktem" - cenę nieruchomości.
"Tomasiak wybrał dwupokojowe mieszkanie w aglomeracji warszawskiej o wartości 230 tys. euro" - napisali Niemcy. W przeliczeniu na naszą walutę daje to kwotę niespełna miliona złotych. Dziennikarze sport1.de zacytowali też słowa Tomasiaka z Faktu, który przyznał, że w wyborze mieszkania pomogli mu rodzice.