Niemcy ogłaszają ws. trzeciego dziecka Kubackich. Od razu zauważyli jedno

Przed kilkoma miesiącami Marta Kubacka pochwaliła się wszystkim, że jest w trzeciej ciąży. Teraz ona i mąż przekazali, że synek jest już na świecie. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z najmłodszym członkiem rodziny.

"Maluchu mały nazwany Mikołajem, pojawiłeś się na świecie dużo wcześniej, ale jesteś silny i zdrowy to najważniejsze. Rośnij zdrowo i nabieraj sił, żeby jak najszybciej jechać do domu, bo Twoje siostry czekają na Ciebie z niecierpliwością" - czytamy w opisie.

Pod wpisem ruszyła lawina komentarzy. Szczęśliwy moment rodziny Kubackich odnotowują m.in. Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) oraz niemieckie media.

Wiadomość o narodzinach dziecka Kubackich dotarła do Niemiec

"Gwiazda skoków narciarskich zachwycona nowym dzieckiem" - ogłasza niemiecki portal Sport.de, pisząc o radosnych chwilach Marty oraz Dawida Kubackich.

Niemcy odnotowują słabszy zawodowy okres Polaka. Nawiązują nie tylko do jego wyników z zeszłego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, lecz także do rozstania z wieloletnim sponsorem.

"Dawid Kubacki ma za sobą kilka trudnych miesięcy. Po rozczarowującym sezonie skoków narciarskich byłego mistrza świata z Polski, sponsorzy ogłosili, że nie będą już wspierać finansowo weterana. Teraz jednak 36-latek w końcu może cieszyć się dobrymi wiadomościami" - czytamy.

"Dla Dawida Kubackiego narodziny trzeciego dziecka, zdrowego i sprawnego, to dobra wiadomość po trudnych tygodniach i miesiącach. Polak ostatnio zmagał się z powrotem do formy, jaką prezentował w swojej karierze" - przekazano.

Kubacki ma nadzieję, że nadchodząca zima będzie początkiem dobrego sezonu, zarówno na skoczni, jak i poza nią

Z miłym słowem pod adresem młodych rodziców spieszy również FIS. "Dawid Kubacki powitał swojego pierwszego syna, małego Mikołaja. Najpiękniejsza informacja dnia. Dawidzie, Marto - gratulacje" - obwieszczono na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

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Problemy zdrowotne Marty Kubackiej

W maju bieżącego roku Marta i Dawid Kubaccy obchodzili 7. rocznicę ślubu. Są rodzicami dwóch dziewczynek: Zuzanny (2020) oraz Mai (2023), a także - od niedawna - chłopca Mikołaja.

W marcu 2023 roku, dwa miesiące po narodzeniu drugiej córki, żona skoczka trafiła do szpitala. Jej stan był poważny, zdiagnozowano problemy kardiologiczne, a lekarze walczyli o jej życie. Na szczęście walka ta zakończyła się sukcesem.

Marta Kubacka zmaga się z wrodzoną wadą genetyczną serca - zespołem wydłużonego QT. O tym, jak wygląda teraz życie rodziny, sportowiec mówił w rozmowie z Eurosportem.

"Żona ma wszczepiony kardiowerter, więc tutaj jest ograniczenie, jeżeli chodzi o pole magnetyczne o wysokiej częstotliwości, które mogłoby zakłócić pracę tego urządzenia. (...) Żyjemy normalnie. W tym roku w kwietniu żona wróciła do pracy. Pracuje, zajmuje się domem, dziećmi" - podsumowywał.





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