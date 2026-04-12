Niejednoznaczna deklaracja Radosława Piesiewicza. Kluczowe najbliższe dni

Maciej Brzeziński

Jaka przyszłość w Polskim Komitecie Olimpijskim czeka Radosława Piesiewicza? Jego kadencja kończy się wiosną 2027 roku, a on sam wypowiedział się niejednoznacznie w temacie kolejnych wyborów. Kluczowe mają być najbliższe dni.

Radosław Piesiewicz w kwietniu 2023 roku został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego kadencja naznaczona jest wieloma głośnymi sprawami, które nie zawsze miały pozytywny wydźwięk w środowisku sportowym. Nie jest tajemnicą, że jest on na wojennej ścieżce m.in. z ministrem sportu Jakubem Rutnickim.

Piesiewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową zadeklarował, że wkrótce podejmie decyzję, czy będzie kandydował na następną kadencję.

Życie pisze różne scenariusze. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach
powiedział po sobotniej Gali Olimpijskiej.

Zaznaczył, że decyzję uzależnia od dokumentów, które mają przesłać komisja statutowa i komisja rewizyjna PKOl. Jego kadencja kończy się wiosną 2027 roku.

Do 30 czerwca Komitet - zgodnie z wymogami ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutem PKOl - powinien zwołać Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. - Jest zysk i to spory. Wszystko zależy od biegłych, którzy badają sprawozdanie finansowe. Jak będzie gotowe, to zostanie wysłane do wszystkich zainteresowanych i ogłosimy datę Walnego - dodał Piesiewicz.

