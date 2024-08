W ostatnich miesiącach członkowie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej nie mogli narzekać na nadmiar szczęścia. Najpierw ze światem niezwykle druzgocącą wiadomością podzielił się król Karol III , który ujawnił, że zdiagnozowano u niego nowotwór. Kilka tygodni później okazało się, że nie tylko głowa Wielkiej Brytanii zmaga się z wyniszczającą jego organizm chorobą. W marcu księżna Kate opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z przydomowego ogrodu, w którym ujawniła, że ona także zachorowała na raka. Wyjawiła wówczas, że jest w trakcie profilaktycznej chemioterapii, jednak czuje się dobrze i ma nadzieję, że szybko wróci do wykonywania codziennych obowiązków.

Problemy zdrowotne księżnej Walii wzbudziły ogromny niepokój m.in. wśród fanów tenisa. 42-latka bowiem od 2016 roku pełni zaszczytną funkcję patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club i regularnie pojawiała się do tej pory na Wimbledonie, aby śledzić poczynania czołowych tenisistów w walce o końcowe trofea. Gdy świat obiegła informacja o chorobie kobiety, pojawiły się wątpliwości, czy w tym roku członkini Brytyjskiej Rodziny Królewskiej weźmie udział w tenisowej imprezy.