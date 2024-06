Przed nami rozstrzygające spotkania na paryskich kortach. W ten weekend poznamy mistrzów 123. edycji turnieju Rolanda Garrosa. Do finału gry pojedynczej kobiet nie udało się dotrzeć Arynie Sabalence . Białorusinka w ćwierćfinale imprezy zmierzyła się z Mirrą Andriejewą, jednak już od pierwszego gema widać było, że z wiceliderką światowego rankingu dzieje się coś złego. Jeszcze w trakcie meczu okazało się, że 26-latce doskwierają problemy z żołądkiem i interweniować musieli medycy, którzy dali Białorusince odpowiednie lekarstwa. Nie pomogło jej to jednak wywalczyć awansu do kolejnej rundy wielkoszlemowej imprezy. Mirra Andriejewa wygrała to spotkanie 6:7(5), 6:4, 6:4 po trzysetowej - i raczej jednostronnej - batalii.

Reklama