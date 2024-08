Marketa Vondrousova już od jakiegoś czasu zaliczana jest do grona najlepszych obecnie tenisistek świata. Nikogo nie może to jednak dziwić. Czeszka trzy lata temu sięgnęła po srebrny medal na XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w grze pojedynczej , a w 2023 roku triumfowała na Wimbledonie , pokonując w finale singla kobiet Tunezyjkę Ons Jabeur.

Na kilka dni przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu Marketa Vondrousova ze smutkiem ogłosiła, że nie będzie ona bronić tytułu wicemistrzyni olimpijskiej na kortach Rolanda Garrosa. 25-latka takową decyzję podjęła ze względu na kontuzję ręki. "Jest mi bardzo przykro, ale z powodów zdrowotnych nie będę uczestniczyć w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Do ostatniej chwili miałam nadzieję, że będę mogła wystartować przynajmniej w deblu, ale problemy z ręką uniemożliwiły mi tu. Koncentruję się teraz na tym, by wyzdrowieć przed US Open i będę trzymać kciuki za wszystkich reprezentantów Czech" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.