Niedawno Guardiola rozstał się z żoną, a tu takie wieści. Został przyłapany

O problemach w małżeństwie Hiszpana media rozpisywały się już od kilku lat. W 2019 roku żona Guardioli bowiem niespodziewanie opuściła ukochanego i wraz z córką Valentiną przeprowadziła się z Wielkiej Brytanii do Barcelony . Uważano wówczas jednak, że kobieta zdecydowała się na taki krok ze względu na swoje życie zawodowego. Nikt nie podejrzewał wówczas, że będzie to początek końca wielkiej miłości tej dwójki.

Ranieri wraz z piłkarzami AS Romy oddał hołd nad grobem papieża Franciszka [WIDEO] / AP / © 2025 Associated Press

Pep Guardiola i Cristina Serra wrócą do siebie? W mediach aż huczy

Według wspomnianego wcześniej dziennika Pep Guardiola na okres Świąt Wielkanocnych postanowił wrócić do domu rodzinnego w Katalonii i tam spędził sporo czasu ze swoją małżonkę. "Spędzili razem trzy noce w Barcelonie, oboje nocowali w domu rodzinnym. Pep poszedł w poniedziałek do dentysty, a Cristina wybrała się do swojego sklepu z odzieżą w centrum miasta. Spotkali się ponownie w sklepie i spędzili tam trzy godziny, po czym wrócili do domu, aby spędzić razem wieczór. Pep wyjechał do Manchesteru we wtorek rano" - przekazało "El Nacional" anonimowe źródło.