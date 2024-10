Niedawno chciała wrócić do męża, a teraz takie słowa. Schreiber podjęła decyzję

Łukasz Schreiber był w ostatnim czasie widziany przez media z bydgoską radną PiS, z którą ostatnio blisko współpracuje. Polityk starał się tłumaczyć i twierdził, że relacja jest czysto związana z pracą, ale dla jego wciąż jeszcze żony był to sygnał, że jej związek jest już nie do uratowania.

Marianna Schreiber chce rozwodu

W relacjach na Instagramie Schreiber wielokrotnie pisała o swoim złamanym sercu oraz gotowości do powrotu do męża, gdyby ten wyraził taką chęć. Od pewnego czasu widać jednak, że jest to pieśń przeszłości, a gwiazda szykuje się do rozwodu. W rozmowie z fanami przyznała, że niebawem do niego dojdzie.