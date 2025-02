Akop Szostak to jeden z tych sportowców, którzy wykorzystują swoją rozpoznawalność także w celach charytatywnych. Gwiazdor MMA postanowił dołączyć do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wystawił na aukcję zaproszenie na kolację z nim. Wówczas jednak nie spodziewał się on, jak problematycznie rozwinie się cała ta sytuacja.