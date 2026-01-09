Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niecodzienni goście u Nawrockiego. Takiego czegoś w Pałacu jeszcze nie było

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

W mediach społecznościowych pojawiły się materiały dokumentujące niecodzienne sceny w Pałacu Prezydenckim. W rolach głównych Karol Nawrocki oraz młodzież z klubu LKS Ryś Laski. Gdy prezydent zobaczył młodych zawodników, nie zawahał się ani chwili i zrobił jedną rzecz. Wychodzą kulisy tej niezwykłej wizyty.

Mężczyzna w ciemnym płaszczu i czarnym golfie, z krótkimi włosami, zwracający się w bok, na tle osób z szalikami kibica i telefonami w dłoniach.
Karol Nawrocki od lat interesuje się piłką nożną. Jest kibicem, kiedyś sam grywał w klubieTomasz JędrzejowskiReporter

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki uwydatniał swoje nierozerwalne związki ze sportem, a po objęciu prezydentury te akcenty są jeszcze wyraźniejsze. Krótko po zaprzysiężeniu gościł na meczu Lechia Gdańsk - Motor Lublin, na którym witany był z honorami: przychylnymi okrzykami i transparentem wyrażającym poparcie od środowiska kibicowskiego trójmiejskiego klubu. Nie była to jedyna wizyta prezydenta na piłkarskim stadionie. Bywał także na innych obiektach, a w tej kwestii na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Piłka nożna jest mu szczególnie bliska. Przed laty sam występował na boisku, na pozycji defensywnego pomocnika w klubie EX Siedlce Gdańsk. Całkiem niedawno swoją meczową koszulkę przekazał na cel charytatywny zainicjowany przez Kanał Zero. A teraz przywitał w Pałacu Prezydenckim niecodziennych gości.

    Niecodzienni goście u Karola Nawrockiego. Tak zareagował prezydent

    Na prezydenckim profilu w mediach społecznościowych pojawiło się wideo, które z marszu wywołało poruszenie i komentarze. Widać na nim Karola Nawrockiego w otoczeniu młodych zawodników z klubu LKS Ryś Laski. Prezydent z marszu miło przywitał adeptów futbolu - zbił z nimi piątki i rozdał autografy. "Goście w Pałacu Prezydenckim zawsze mile widziani!" - opisano nagranie.

    Wychodzą kulisy akcji. Okazuje się, że dzieci pojawiły się przy Krakowskim Przedmieściu z inicjatywy księdza Jarosława Wąsowicza. To kapelan Karola Nawrockiego i postać mocno związana z ruchem kibicowskim, szczególnie gdańskiej Lechii. Jest też współorganizatorem Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę. To wydarzenie od lat gromadzące fanów z całej Polski, którzy modlą się pod Cudownym Obrazem Matki Bożej.

    Na społecznościowym profilu klubu z Lasek pojawił się obszerny wpis podsumowujący wizytę w Pałacu. "Ryś 2016 z wizytą w Pałacu Prezydenckim. Na zaproszenie ks. Jarosława Wąsowicza, kapelana Prezydenta RP, zawodnicy Rysia 2016 mieli niezwykłą okazję zwiedzić wnętrza Pałac Prezydencki" - wyjaśniono we wstępie.

    Wyjątkowym i bardzo miłym momentem było osobiste powitanie naszej drużyny przez Karola Nawrockiego. Chłopcy mieli okazję zebrać autografy, przybić 'piątki' z Głową Państwa, a prywatna kolekcja szalików Prezydenta powiększyła się o szalik LKS Ryś Laski
    - czytamy.

    Zapewniono, że dla dzieci spotkanie z prezydentem to było "ogromne przeżycie, które z pewnością zapamiętają na długie lata, a także doskonała okazja do integracji drużyny przed nową rundą rozgrywek".

    Po wszystkim trenerzy i młodzież z klubu LKS Ryś Laski wzięli udział w mszy świętej w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Eucharystię odprawił kapelan ksiądz Wąsowicz, w intencji klubu.

    "Serdecznie dziękujemy za organizację wycieczki: ks. Jarosławowi Wąsowiczowi, Kancelarii Prezydenta RP, funkcjonariuszom SOP za zapewnienie bezpieczeństwa. Ryś to nie tylko piłka nożna. To także wartości, wychowanie i niezapomniane doświadczenia dla naszych zawodników" - podsumowano, publikując kilka pamiątkowych zdjęć.

    Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze z biało-czerwonym szalikiem kibica z napisem Polska macha ręką, obok niego stoi inny mężczyzna, a w tle widoczna jest loża stadionowa.
    Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News
    Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole, gestykulując rękami podczas przemówienia, za nim w tle widoczne są pionowe biało-czerwone flagi narodowe.
    Prezydent Karol NawrockiJACEK DOMINSKI/REPORTERReporter

