Niecodzienni goście u Nawrockiego. Takiego czegoś w Pałacu jeszcze nie było

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki uwydatniał swoje nierozerwalne związki ze sportem, a po objęciu prezydentury te akcenty są jeszcze wyraźniejsze. Krótko po zaprzysiężeniu gościł na meczu Lechia Gdańsk - Motor Lublin, na którym witany był z honorami: przychylnymi okrzykami i transparentem wyrażającym poparcie od środowiska kibicowskiego trójmiejskiego klubu. Nie była to jedyna wizyta prezydenta na piłkarskim stadionie. Bywał także na innych obiektach, a w tej kwestii na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Piłka nożna jest mu szczególnie bliska. Przed laty sam występował na boisku, na pozycji defensywnego pomocnika w klubie EX Siedlce Gdańsk. Całkiem niedawno swoją meczową koszulkę przekazał na cel charytatywny zainicjowany przez Kanał Zero. A teraz przywitał w Pałacu Prezydenckim niecodziennych gości.

Niecodzienni goście u Karola Nawrockiego. Tak zareagował prezydent

Na prezydenckim profilu w mediach społecznościowych pojawiło się wideo, które z marszu wywołało poruszenie i komentarze. Widać na nim Karola Nawrockiego w otoczeniu młodych zawodników z klubu LKS Ryś Laski. Prezydent z marszu miło przywitał adeptów futbolu - zbił z nimi piątki i rozdał autografy. "Goście w Pałacu Prezydenckim zawsze mile widziani!" - opisano nagranie.

Rozwiń

Wychodzą kulisy akcji. Okazuje się, że dzieci pojawiły się przy Krakowskim Przedmieściu z inicjatywy księdza Jarosława Wąsowicza. To kapelan Karola Nawrockiego i postać mocno związana z ruchem kibicowskim, szczególnie gdańskiej Lechii. Jest też współorganizatorem Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę. To wydarzenie od lat gromadzące fanów z całej Polski, którzy modlą się pod Cudownym Obrazem Matki Bożej.

Na społecznościowym profilu klubu z Lasek pojawił się obszerny wpis podsumowujący wizytę w Pałacu. "Ryś 2016 z wizytą w Pałacu Prezydenckim. Na zaproszenie ks. Jarosława Wąsowicza, kapelana Prezydenta RP, zawodnicy Rysia 2016 mieli niezwykłą okazję zwiedzić wnętrza Pałac Prezydencki" - wyjaśniono we wstępie.

Wyjątkowym i bardzo miłym momentem było osobiste powitanie naszej drużyny przez Karola Nawrockiego. Chłopcy mieli okazję zebrać autografy, przybić 'piątki' z Głową Państwa, a prywatna kolekcja szalików Prezydenta powiększyła się o szalik LKS Ryś Laski

Zapewniono, że dla dzieci spotkanie z prezydentem to było "ogromne przeżycie, które z pewnością zapamiętają na długie lata, a także doskonała okazja do integracji drużyny przed nową rundą rozgrywek".

Po wszystkim trenerzy i młodzież z klubu LKS Ryś Laski wzięli udział w mszy świętej w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Eucharystię odprawił kapelan ksiądz Wąsowicz, w intencji klubu.

"Serdecznie dziękujemy za organizację wycieczki: ks. Jarosławowi Wąsowiczowi, Kancelarii Prezydenta RP, funkcjonariuszom SOP za zapewnienie bezpieczeństwa. Ryś to nie tylko piłka nożna. To także wartości, wychowanie i niezapomniane doświadczenia dla naszych zawodników" - podsumowano, publikując kilka pamiątkowych zdjęć.

Rozwiń

Giovanni Mpetshi Perricard - Rinky Hijikata. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Prezydent RP Karol Nawrocki Lukasz Kalinowski/East News East News

Prezydent Karol Nawrocki JACEK DOMINSKI/REPORTER Reporter