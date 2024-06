Niecodzienne sceny z Żyłą i jego dziewczyną pod Rzeszowem. Zdjęcia trafiły do sieci

Żyła spędził z ukochaną miłą sobotę

Skoczkowie narciarscy mają obecnie przerwę w zawodach, jednak nie znaczy to, że zupełnie próżnują. Przygotowują się bowiem do Letniego Grand Prix w Wiśle i do sezonu letniego, a jak wiadomo, forma musi być podtrzymywana cały czas. To też dobry moment na pewne decyzje, jak w przypadku Kamila Stocha, który od teraz będzie się przygotowywał do zawodów indywidualnie . To sprawiło, że na treningi - nawet te w deszczu - chodzi z uśmiechem na twarzy.