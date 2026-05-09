Niecodzienne sceny w Pałacu Prezydenckim. Wszystko przez spotkanie Marty Nawrockiej

Anna Dymarczyk

Marta Nawrocka wciąż rozszerza swoją działalność jako pierwsza dama. Ostatnio miała okazję spotkać się z grupą mistrzyń i mistrzów świata w cheerleadingu. Pierwsza dama zrobiła sobie z nimi wspólne zdjęcia, a potem w Pałacu Prezydenckim doszło do scen, które zostały uwiecznione na fotografiach. Przy wszystkich obecna była sama Nawrocka.

Marta Nawrocka w białej marynarce z kwiatem w barwach narodowych na tle polskich flag.
Damian BurzykowskiNewspix.pl

To był wielki sukces polskiego cheerleadingu. Grupa młodzieży z Olsztyńskiej Szkoły Cheerleaders SOLTARE sięgnęła po upragniony triumf w Championship Cup 2026 w amerykańskim Orlando. Marta Nawrocka dostrzegła ich sukces i postanowiła osobiście im pogratulować.

Marta Nawrocka na niezwykłym spotkaniu

Marta Nawrocka ma ostatnio bardzo zajęty kalendarz. Majowe obchody świąt, w tym rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, dały jej sporo okazji do tego, by pokazać się przed Polakami. Po chwili odpoczynku przyszedł czas na kolejna spotkanie.

Tym razem pierwsza dama gościła niezwykłą grupę w Pałacu Prezydenckim. Chodzi o odnoszącą ogromne sukcesy grupę z Olsztyńskiej Szkoły Cheerleaders SOLTARE. Młodzież, zarówno dziewczęta jak i chłopcy, nie tylko zapozowali do zdjęć, ale również pokazali, na co ich stać.

Sceny na oczach Marty Nawrockiej w Pałacu Prezydenckim

"Słuchałam o emocjach, które towarzyszyły Wam podczas tego wyjątkowego występu, szczególnie w chwili wykonania Mazurka Dąbrowskiego tak daleko od domu. Dziękuję za spotkanie, za piękną energię i za to, że dumnie reprezentujecie Polskę na świecie. Jesteście wspaniałym przykładem dla młodych ludzi, że pasja, konsekwencja i wiara w siebie mogą prowadzić do wielkich rzeczy" - można było przeczytać na Instagramie Marty Nawrockiej.

Na zaprezentowanych zdjęciach widać było młodzież latającą aż pod sufit Pałacu Prezydenckiego. Pokaz wykonano na oczach pierwszej damy, która pokazywała swój zachwyt umiejętnościami młodych cheerleaderek i cheerleaderów. Ich sukces z pewnością został doceniony.

Pierwsza dama Marta Nawrocka
Sportowe życie

