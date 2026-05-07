Niecodzienna wizyta w Białym Domu. Trump nagle zabrał głos. "Mój obraz jest fałszywy"

Patryk Górski

Patryk Górski

Wielkimi krokami nadchodzi czerwcowa gala UFC FREEDOM 250 przed Białym Domem. Z tej okazji bohaterowie karty walk odwiedzili Donalda Trumpa w Waszyngtonie. W pewnym momencie ich wizyty doszło do ciekawej wymiany zdań między prezydentem USA a mistrzem kategorii lekkiej Ilią Topurią. Słowa zawodnika mogą być sporym zaskoczeniem. Polityk nie czekał z odpowiedzią.

Donald Trump w garniturze i żółtym krawacie przy biurku, gestykuluje, w tle flagi i zdjęcia w ramkach.
Donald TrumpYuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty ImagesGetty Images

W 2025 r. Donald Trump hucznie zapowiedział zorganizowanie gali UFC przed Białym Domem w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz... swoich 80. urodzin. I jak powiedział, tak zrobił. Już 14 czerwca na trawniku w Waszyngtonie powstanie oktagon, w którym fani zobaczą m.in. dwie walki o pas.

Jan Urban powoła wschodzącą gwiazdę już teraz? PZPN wysłał jasny sygnał

Ilia Topuria zmierzy się z Justinem Gaethje o unifikację czempionatu wagi lekkiej - mistrzostwo należy do pierwszego z nich, a tytuł tymczasowy znajduje się w rękach Amerykanina. Oprócz wspomnianego starcia równie emocjonująco zapowiada się rywalizacja Alexa Pereiry z Cirylem Gane'em o tymczasowy pas wagi ciężkiej.

Trump na długo zapamięta tę wizytę w Białym Domu. Padły wymowne słowa. "Taki miły"

Na kilka tygodni przed galą Trump postanowił zaprosić bohaterów karty walk do Białego Domu i 6 maja ugościł ich w swoim gabinecie. W pewnym momencie wizyty zawodników doszło do bardzo ciekawej wymiany między Ilią Topurią, główną gwiazdą wieczoru, a prezydentem USA.

- Nie sądziłem, że jest pan taki miły - powiedział Hiszpan, posiadający gruzińskie korzenie. - Mój obraz jest fałszywy - odpowiedział Trump.

Zobacz również:

Iga Świątek sama pochwaliła się wynikami swojej matury
Iga Świątek

Takie wykształcenie zdobyła Świątek. Niebywały wynik. Sama to ogłosiła

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Na tym jednak ich rozmowa się nie zakończyła. Topuria zapytał Trumpa, dlaczego ten chce, aby jego "przyjaciel" - Justin Gaethje jest Amerykaninem - przeszedł najtrudniejszy test w karierze. 79-latek szybko odparł, że to prawda, ale równie ciężkie wyzwanie czeka Hiszpana.

Na koniec niepokonany mistrz kategorii lekkiej spuentował rozmowę z Trumpem deklaracją o najwyższej formie i całkowitej pewności o swoim zwycięstwie nad Gaethje. Jego słowa spodobały się prezydentowi USA, który postanowił uścisnąć mu dłoń, wyrażając aprobatę dla jego sportowego podejścia - Mam 100 proc. wiary w siebie - przyznał Topuria.

Donald Trump i Dana White
Donald Trump i Dana WhiteAFPAFP
Donald Trump skomentował spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim
Donald Trump skomentował spotkanie z Wołodymyrem ZełenskimSAUL LOEBAFP
Oświadczenie Donalda Trumpa po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim
Oświadczenie Donalda Trumpa po spotkaniu z Wołodymyrem ZełenskimSAUL LOEBAFP
Justin Gaethje o walce na UFC 313: Gamrot nie był brany pod uwagę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja