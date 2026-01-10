Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niebywały zwrot akcji na Balu Mistrzów Sportu. Spojrzał wtedy do koperty i go zamurowało

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Robert Korzeniowski gościł na Gali i Balu Mistrzów Sportu już prawie trzydzieści razy, i to w różnych rolach - i odbierającego statuetkę, i wręczającego nagrodę. Ma zatem spore doświadczenie oraz dużo wspomnień. Dzieli się z nimi teraz. Opowiada o jednym z zaskakujących, wręcz niebywałych, zwrotów akcji, kiedy to sądził, że będzie honorował Natalię Bukowiecką, a ostatecznie przyszło mu gratulować komuś zupełnie innemu. O kogo chodzi?

Elegancko ubrany mężczyzna w smokingu i muszce przemawia do mikrofonu, trzymając statuetkę oraz kopertę na scenie w blasku reflektorów, w tle widoczne kolorowe dekoracje.
Robert Korzeniowski, Gala Mistrzów Sportu 2024LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORTNewspix.pl

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca ma długą tradycję, a w tym roku odbywa się jego 91. edycja. Pierwszym laureatem był wszechstronny olimpijczyk Wacław Kuchar, reprezentant kraju w hokeju na lodzie, lekkoatletyce, łyżwiarstwie szybkim i piłce nożnej. Na przestrzeni lat honorowani byli przedstawiciele różnych dyscyplin, a niektórzy nawet kilkukrotnie.

Dwa razy statuetkę odbierał m.in. rekordzista świata w chodzie sportowym, złoty medalista olimpijski (1996, 2000, 2004), trzykrotny mistrz świata (1997, 2001 i 2003), dwukrotny mistrz Europy (1998, 2002) oraz wielokrotny mistrz i rekordzista Polski, Robert Korzeniowski. Było to w 1998 i 2000 roku. Teraz dzieli się wspomnieniami dotyczącymi Gali i Balu Mistrzów Sportu. Ujawnia, że bywały pewne sytuacje, które zaskakiwały nawet jego.

Zobacz również:

Karol Nawrocki od lat interesuje się piłką nożną. Jest kibicem, kiedyś sam grywał w klubie
Sportowe życie

Niecodzienni goście u Nawrockiego. Takiego czegoś w Pałacu jeszcze nie było

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Niespodzianka na Gali Mistrzów Sportu. "Nagle trzeba improwizować"

    Korzeniowski to prawdziwy plebiscytowy weteran, wszak będzie to jego 28. Gala i Bal Mistrzów Sportu. Występował i w roli honorowanego sportowca, i wręczającego nagrody. Ta pierwsza była najbardziej wdzięczna, druga zaszczytna, lecz wiążąca się z niespodziewanymi zwrotami akcji, które wymagały refleksu.

    "Najtrudniejsze były natomiast momenty, kiedy występowałem w roli wręczającego, a sytuacja zmieniała się dosłownie w ostatniej chwili. Pamiętam, gdy według scenariusza miałem wręczyć nagrodę danej osobie, a w trakcie wejścia na scenę dowiedziałem się, że będzie to ktoś zupełnie inny" - wspomina Korzeniowski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

    Przyznaje, że w takiej chwili towarzyszył mu ogromny stres. I przytacza konkretny przykład. "Człowiek wychodzi na scenę z gotową myślą, zbudowaną narracją, a tu nagle trzeba improwizować. Miałem wręczać nagrodę Natalii - wtedy Kaczmarek, dziś Bukowieckiej - a ostatecznie wręczyłem ją Hubertowi Hurkaczowi" - tłumaczy.

    Świetny sportowiec, absolutnie zasłużony, ale pamiętam, że stałem z kopertą w ręku i przez chwilę po prostu zbierałem myśli
    - dodaje.

    Była to dla niego sytuacja trudna, lecz nie najtrudniejsza. Więcej kosztowała go edycja, w której wygrał sportowiec, którego na sali nie było. Nie przysłał też żadnego reprezentanta. "Po igrzyskach w Pekinie zwyciężył Robert Kubica, a na Gali nie było ani jego, ani nikogo z jego najbliższego otoczenia. Trzeba było reagować na bieżąco, improwizować i ratować sytuację na oczach milionów widzów" - wyjaśnia.

    Są jednak chwile największej satysfakcji, takie jak gala po awansie piłkarskiej reprezentacji na Euro (2008), oraz unikalne momenty, w których można porozmawiać z ludźmi ze sportowego środowiska, wymienić się doświadczeniami, powspominać, podsumować rok.

    Kto w tym roku ma szanse na wygraną? Robert Korzeniowski wymienia mocne nazwisko. "Obecnie na przykład bardzo trzymam kciuki za kajakarkę górską Klaudię Zwolińską - w tym roku osiągnęła historyczne wyniki, medale - ale znowu zderzamy się z popularnością dyscypliny. I to są realia Plebiscytu" - podsumowuje.

    Zobacz również:

    Julia Szczurowska od lat jest związana z siatkówką
    Siatkówka

    Polska siatkarka chce zmienić obywatelstwo, a to nie koniec. Już oficjalnie

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Iga Świątek: Cieszę się z jakości mojej gry. To na pewno był dobry meczPolsat Sport
    Dwie elegancko ubrane osoby stoją na tle ścianki z logotypami sponsorów, kobieta w długiej czarnej sukni z ozdobnym dekoltem, mężczyzna w czarnym garniturze i muchą, uśmiechają się i pozują do zdjęcia.
    Robert Korzeniowski z żoną na Gali Mistrzów Sportu, 2022 Agencja FORUM
    Hubert Hurkacz
    Hubert HurkaczNicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Zawodniczka biegnąca na bieżni w stroju reprezentacji Polski, dynamiczny ruch włosów podkreśla intensywność wysiłku sportowego.
    Natalia BukowieckaPaweł Skrabamateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja