Niebywały wyczyn Akopa Szostaka. A to dopiero początek, sam ogłosił

Akop Szostak znany jest fanom sportu głównie jako zawodnik MMA. W swojej karierze wielokrotnie wchodził do oktagonu, mierząc się z wymagającymi rywalami i pokazując determinację oraz charakter. Na swoim koncie ma pojedynki zarówno wygrane, jak i przegrane, jednak każdy z nich budował jego doświadczenie i pozycję w świecie sportów walki. Jeszcze pod koniec marca ponownie stanął do walki, gdzie skrzyżował rękawice z Jakubem Flasem, znanym lepiej pod pseudonimem "Kubańczyk". Ostatecznie to właśnie 31-latek cieszył się ze zwycięstwa, a Szostak mógł jedynie przyglądać się euforii w obozie swojego rywala.

Akop Szostak od lat podkreśla jednak, że zależy mu na wybitnych osiągnięciach nie tylko w życiu zawodowym. Równie dużą wagę przykłada do rozwoju osobistego i edukacji, konsekwentnie przełamując stereotypy dotyczące sportowców. Szostak wielokrotnie zaznaczał, że praca nad ciałem powinna iść w parze z pracą nad umysłem, a zdobywanie wiedzy jest dla niego równie ważne jak treningi. Ostatnie tygodnie przyniosły w tym zakresie kolejny sukces.

Akop Szostak obronił dwa kolejne dyplomy studiów podyplomowych. "Rozwój to nie tylko ciało"

Doświadczony zawodnik MMA pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych, że obronił aż dwa dyplomy studiów podyplomowych. "Muszę się czymś pochwalić, bo dla mnie to ważne. Obroniłem dwa kolejne dyplomy studiów podyplomowych: 1. psychologia społeczna, 2. MBA - psychologia w zarządzaniu. Nadal śmieszą mnie stereotypy, że jak ktoś trenuje, to nie siedzi z książkami. Zawsze powtarzam, że rozwój to nie tylko ciało. Tak samo jak dbasz o formę, warto zadbać o głowę. Dlatego nie tylko trenuję, ale cały czas się uczę. Mam prostą zasadę: tyle godzin, ile trenuję ciało, tyle samo poświęcam na trenowanie swojego umysłu. Robię to też dla moich studentów, bo chcę być dla nich coraz lepszym nauczycielem i dawać im coś więcej niż podstawy" - podkreślił 37-latek.

Na tym jednak nie zamierza poprzestać. Szostak jasno deklaruje, że jego kolejnym celem jest zdobycie tytułu doktora. "To kolejny krok, ale to jeszcze nie koniec. Został przede mną doktorat" - ogłosił.

Akop Szostak Fame MMA

Akop Szostak

FAME MMA 30: "Kubańczyk" vs Akop Szostak

