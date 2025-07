Zuzanna Cieślar dokonała rzeczy niebywałej. Jako pierwsza Polka dotarła do finału turnieju szablistek w mistrzostwach świata w szermierce. W ostatecznym starciu przegrała z Rosjanką Janą Jegorian, której... w zasadzie w ogóle nie powinno być na zawodach w Tbilisi. Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) dopuściła ją do udziału jako zawodniczkę "neutralną", ale w rzeczywistości o żadnej neutralności w jej przypadku mowy być nie może. Wszak Jegorian to... porucznik rosyjskiej armii.

Wygląda to na niemały skandal. Niedługo przed rozpoczęciem turnieju FIE zmieniło system weryfikujący niezależność zawodników pochodzących z Rosji i Białorusi. Wedle nowych przepisów, ubiegając się o dopuszczenie do startu, wystarczyło jedynie podpisać deklarację o poparciu dla pokoju. To właściwie nic nie kosztuje, trudno też sprawdzić realne poglądy sportowców. A sam fakt przynależności do armii mówi wiele. Jednak dla federacji okazał się bez znaczenia.

Zawodnicy z innych krajów wystąpili z listem otwartym do władz FIE, podpisała go zresztą m.in. Cieślar, ale raczej nie ma się co łudzić, że cokolwiek to da. "To jest trudna sytuacja. W zawodach bowiem biorą udział osoby związane z rosyjską armią, a w tym wypadku także popierające wojnę. Wysłaliśmy, jako zawodnicy list do federacji światowej, wskazując, że nie podoba nam się taka sytuacja. Podejrzewam, że odzewu nie będzie" - mówi Polka w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport.

Rosja ma bardzo duże wpływy w szermierczej federacji. Trzeba jednak działać i wygrywać. Eliminowanie ich w sportowej w walce jest w tym momencie najlepszym sposobem, bo innych argumentów nie mamy aktualnie

Jakby tego było mało, specjalny komunikat w sprawie zwycięstwa Jany nad Zuzanną wydał... Władimir Putin. Posłużył się oficjalnymi kanałami Kremla.

Jest stanowisko Kremla po skandalu na MŚ. Zero wstydu

Po tym, jak Jana Jegorian pokonała w finale MŚ Zuzannę Cieślar 15:11, komunikat wydał Władimir Putin. Zupełnie pominął okoliczności wygranej i złożył zawodniczce gratulacje.

"Droga Jano Karapetovno! Gratuluję Ci triumfu na Mistrzostwach Świata w Szermierce w Tbilisi. To wspaniałe zwycięstwo jest zasłużoną nagrodą za Twój talent, niesamowitą ciężką pracę, wiarę w siebie i swoje siły, a także, oczywiście, dowodem na wysoki autorytet krajowej szkoły szermierki. Życzę Pani zdrowia, sukcesów i wszystkiego najlepszego" - głosi depesza gratulacyjna podpisana przez prezydenta Rosji, opublikowana na stronie internetowej Kremla.

Z kolei rzekomo "neutralna" Jegorian, która co do zasady nie występowała w turnieju pod rosyjską flagą, po starciu z Cieślar zupełnie nie ukrywała swoich prawdziwych motywacji. Triumf zadedykowała bowiem Rosji.

"Jestem bardzo szczęśliwa! Czekałam na te Mistrzostwa Świata sześć lat. Bardzo chciałam, żebyśmy byli znani, doceniani i pamiętani, żeby pokazać, że powinniśmy być na zawodach. Mam syna i męża w domu, dają mi możliwość trenowania i rywalizacji. A mój trener Dmitrij (Głotow) dodaje mi wiary i siły każdego dnia. To twoje zwycięstwo! Szliśmy i szliśmy, aż w końcu dotarliśmy. (...) Rosjo, to dla ciebie!" - przekazała.

Zaraz po wygranej Rosjanka podziękowała Polce za walkę, ale Cieślar przyjęła jej gest dość chłodno. Mocny sprzeciw wobec rywalizacji z Janą i jej krajanami wyraziła zdobywczyni brązowego medalu Ukrainka Alina Komaszczuk. Gdy przyszedł czas na sesję zdjęciową, opuściła podium w geście bojkotu.

To nie pierwszy taki przypadek w Gruzji. Niedawno mistrzyni Ukrainy Włada Charkowa zeszła z podium z powodu obecności na stopniu rosyjskiego sportowca, zdobywcy srebrnego krążka, Kiryła Borodaczowa. Stało się to w trakcie ceremonii wręczenia nagród Mistrzostw Świata w Szermierce 2025.

