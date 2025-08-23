Niebywałe wieści z domu Majdanów. Radosław naprawdę to zrobił, prawda wyszła na jaw
Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie ukrywała, że priorytetem dla niej nie są sława i pieniądze, a jej synowie i zabezpieczenie ich przyszłości. W tym pomaga jej małżonek, Radosław Majdan. Gdy były reprezentant Polski uświadomił sobie, że ich syn Henryk także interesuje się futbolem, podjął on odpowiednie działania, aby zapewnić potomkowi łatwy start. Postarał się nawet o... menedżera dla pięciolatka.
Małgorzata Rozenek-Majdan od lat nie znika z medialnego krajobrazu Polski. Sławę przyniósł jej program "Perfekcyjna pani domu", a kolejne lata tylko umocniły jej pozycję jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w kraju. Jej życie prywatne od dawna przeplata się z zawodowym, co doskonale widać w mediach społecznościowych, gdzie Rozenek chętnie dzieli się codziennością. Jej profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad 1,5 miliona osób.
Szczególną uwagę fanów przyciąga życie rodzinne gwiazdy. Wraz z byłym piłkarzem, Radosławem Majdanem, Małgorzata wychowuje 5-letniego Henryka, który w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w medialnych wypowiedziach swoich rodziców. Oprócz Henia para wspólnie opiekuje się również dwoma starszymi synami Rozenek z poprzedniego małżeństwa - Stanisławem i Tadeuszem.
Radosław Majdan zadbał o przyszłość Henryka. Małgorzata Rozenek-Majdan wszystko ujawniła
Rodzina kilka dni temu wyruszyła w podróż kamperem po Europie, a ich celem jest paryski Disneyland. Zanim jednak "Perfekcyjna Pani Domu" wsiadła w pojazd i udała się na rodzinne wakacje, pojawiła się ona na jesiennej ramówce TVN-u. Podczas eventu udzieliła ona wywiadu "Plejadzie", w którym poruszyła temat swojego najmłodszego potomka. Jak się okazuje, Henryk rozpoczyna właśnie intensywny okres pełen zajęć dodatkowych, w tym sportowych. Z inicjatywy taty - Radosława Majdana - chłopiec rozpoczął treningi piłkarskie i, jak przystało na dziecko byłego bramkarza reprezentacji Polski, wszystko zostało zorganizowane z prawdziwie profesjonalnym rozmachem. 5-latek ma bowiem nawet... własnego menedżera.
"Radosław już zapisał Henia na piłkę, będzie go woził, już jest jego trenerem. Już ogarnął Heniowi agenta i ogólnie Radzio już ma wszystko przygotowane dla Henia na tę nową rzeczywistość. Treningi, a oprócz tego wszystkie zajęcia dodatkowe, które przy okazji miał. Tadzio tak samo" - wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan.
Choć dla niektórych może to brzmieć jak przesada, w świecie celebrytów, gdzie granice między życiem prywatnym a medialnym są wyjątkowo płynne, decyzja o "zatrudnieniu" menedżera dla kilkuletniego dziecka wydaje się naturalnym krokiem. Zwłaszcza gdy rodzice dziecka mają doświadczenie w zarządzaniu wizerunkiem i dobrze wiedzą, jak funkcjonuje show-biznes. Henio być może nieświadomie staje się jedną z młodszych "marek osobistych" w polskich mediach.