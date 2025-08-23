Niebywałe wieści z domu Majdanów. Radosław naprawdę to zrobił, prawda wyszła na jaw

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat nie znika z medialnego krajobrazu Polski. Sławę przyniósł jej program "Perfekcyjna pani domu", a kolejne lata tylko umocniły jej pozycję jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w kraju. Jej życie prywatne od dawna przeplata się z zawodowym, co doskonale widać w mediach społecznościowych, gdzie Rozenek chętnie dzieli się codziennością. Jej profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad 1,5 miliona osób.

Szczególną uwagę fanów przyciąga życie rodzinne gwiazdy. Wraz z byłym piłkarzem, Radosławem Majdanem, Małgorzata wychowuje 5-letniego Henryka, który w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w medialnych wypowiedziach swoich rodziców. Oprócz Henia para wspólnie opiekuje się również dwoma starszymi synami Rozenek z poprzedniego małżeństwa - Stanisławem i Tadeuszem.

Radosław Majdan zadbał o przyszłość Henryka. Małgorzata Rozenek-Majdan wszystko ujawniła

Rodzina kilka dni temu wyruszyła w podróż kamperem po Europie, a ich celem jest paryski Disneyland. Zanim jednak "Perfekcyjna Pani Domu" wsiadła w pojazd i udała się na rodzinne wakacje, pojawiła się ona na jesiennej ramówce TVN-u. Podczas eventu udzieliła ona wywiadu "Plejadzie", w którym poruszyła temat swojego najmłodszego potomka. Jak się okazuje, Henryk rozpoczyna właśnie intensywny okres pełen zajęć dodatkowych, w tym sportowych. Z inicjatywy taty - Radosława Majdana - chłopiec rozpoczął treningi piłkarskie i, jak przystało na dziecko byłego bramkarza reprezentacji Polski, wszystko zostało zorganizowane z prawdziwie profesjonalnym rozmachem. 5-latek ma bowiem nawet... własnego menedżera.

"Radosław już zapisał Henia na piłkę, będzie go woził, już jest jego trenerem. Już ogarnął Heniowi agenta i ogólnie Radzio już ma wszystko przygotowane dla Henia na tę nową rzeczywistość. Treningi, a oprócz tego wszystkie zajęcia dodatkowe, które przy okazji miał. Tadzio tak samo" - wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Choć dla niektórych może to brzmieć jak przesada, w świecie celebrytów, gdzie granice między życiem prywatnym a medialnym są wyjątkowo płynne, decyzja o "zatrudnieniu" menedżera dla kilkuletniego dziecka wydaje się naturalnym krokiem. Zwłaszcza gdy rodzice dziecka mają doświadczenie w zarządzaniu wizerunkiem i dobrze wiedzą, jak funkcjonuje show-biznes. Henio być może nieświadomie staje się jedną z młodszych "marek osobistych" w polskich mediach.

