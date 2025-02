Niebywałe sceny podczas turnieju tenisowego. Nagle na kort wbiegły... małpy

Ci, którzy nie interesują się na co dzień tenisem, mogliby przypuszczać, że jest to niezwykle nudna dyscyplina, w której rzadko dzieją się rzeczy niespodziewane. W przeszłości jednak nie raz na korcie dochodziło do niesłychanych scen. I to niekoniecznie z udziałem tenisistów i tenisistek. Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas turnieju ITF W50 w Ahmedabad w Indiach. W trakcie meczów na kort niespodziewanie wtargnęli nieproszeni goście. Całe zdarzenie uwiecznił na nagraniu trener z Polski, Marcin Domaszewicz.