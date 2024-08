Cristiano Ronaldo już od dawna zaliczany jest do grona najlepszych, a zarazem najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Nikogo nie może to jednak dziwić. Portugalczyk ciężko pracuje na swoje sukcesy, jednak doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że talent to nie wszystko, dlatego też - choć na pierwszy rzut oka może być ciężko to zauważyć - dba on o bliski kontakt z kibicami z całego świata.

Gwiazdor futbolu aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z kibicami nowinkami z życia prywatnego. Jeszcze do niedawna 39-latek ograniczał się do publikowania wpisów głównie na swoim profilu na Instagramie. Teraz jednak postanowił pójść o krok dalej i zdecydował się założyć kanał na platformie YouTube. Z pewnością nie spodziewał się on jednak, jak kibice zareagują na ten ruch. Reklama

W środę 21 sierpnia na platformie YouTube powstał kanał o nazwie "UR", którego właścicielem jest nie kto inny, jak Cristiano Ronaldo. "Jestem bardzo szczęśliwy, że ten projekt ożył. Myślałem o tym od dawna, ale w końcu mamy okazję, żeby to urzeczywistnić. Zawsze cieszyłem się z tak silnych relacji z fanami w mediach społecznościowych, a mój kanał na YouTube da mi jeszcze większą platformę, żeby to zrobić, a oni dowiedzą się więcej o mnie, mojej rodzinie i moich poglądach na wiele różnych tematów. Nie mogę się również doczekać, żeby podzielić się rozmowami z gośćmi, które bez wątpienia zaskoczą ludzi!" - przekazał piłkarz, cytowany przez Variety.

Portugalczyk nie musiał długo czekać na pierwsze sukcesy na tej platformie. Zaledwie 1 godzinę i 29 minut po utworzeniu kanału przekroczył on milion subskrybentów. Co ciekawe, takie osiągnięcie do tej pory nie udało się tak szybko nikomu. Na konto gwiazdora futbolu trafił więc kolejny rekord. Na milionie jednak się nie skończyło. Po zaledwie czterech godzinach liczba użytkowników, którzy zasubskrybowali kanał CR7 wzrosła aż do... czterech milionów. Reklama

Na kanale Cristiano pojawił się już pierwszy filmik, na którym oceniał on swoje najlepsze bramki zdobyte na Euro. Wideo trwa jednak zaledwie... 23 sekundy. Spodziewać się można jednak, że wkrótce piłkarz zacznie publikować dłuższe filmiki.

